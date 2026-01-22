انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب

الخميس، 22 يناير 2026 - 20:01

كتب : FilGoal

إنبي - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب في الجولة الـ15 لمسابقة الدوري، والمقامة على استاد الإسماعيلية.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ20، ويسبقه المقاولون في المركز الـ19، ولكلاهما 10 نقاط.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – بعد قضاء فترة معايشة مع الإسماعيلي.. حرس الحدود يضم جيرالد كوبر الإسماعيلي يوضح حقيقة تعاقد النادي مع شركة استثمارية كأس عاصمة مصر - مودرن بـ 10 لاعبين يعود بنقطة من ملعب الإسماعيلي

--------------

نهاية المباراة بفوز المقاولون 2-1.

ق 90+9: تألق محمود أبو السعود حارس المقاولون بإنقاذ رأسية خطيرة من عبد الله محمد لاعب الإسماعيلي.

ق 80: بطاقة حمراء لإبراهيم القاضي مدافع المقاولون بعد جذب حسن صابر مهاجم الإسماعيلي قبل انفراده بالمرمى.

ق 68: جووووول الثاني للمقاولون عن طريق أوجيرا بعد خطأ فادح من محمد نصر مدافع الإسماعيلي لينفرد بالحارس أحمد عادل عبد المنعم ليمر منه ويسجل في الشباك.

ق 63: جوووول التعااادل الدح يسجل من تسديدة رائعة على يمين أبو السعود

ق 55: جوووول أووووول رائع من أوجيرا بتسديدة من لمسة واحدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 27: فرصة خطيرة للمقاولون العرب عن طريق شكري نجيب أخطأ عادل عبد المنعم في التعادل معها، لتصل إلى يواكيم أوجيرا الذي سددها ولكن تدخل المدافع محمد عمار لينقذ مرماه.

ق 22: تسديدة قوية من نادر فرج لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ق 20: ركلة ركنية من الجهة اليمنى لصالح المقاولون ، نفذها جوزيف أوتشايا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع ومن ثم تصل جوزيف أوتشايا مرة أخرى سددها ولكن مرت عالية.

ق 5: كرة عرضية من الجهة اليمنى من يواكيم أوجيرا لاعب المقاولون نحو منطقة الجزاء ولكن تشتيت رائع محمد عمار ويرسلها الى ركلة ركنية من الجهة اليسرى.

بداية المباراة

الإسماعيلي المقاولون الدوري
نرشح لكم
إبراهيم صلاح: أزمة بنتايك في طريقها للحل.. والصفوف بدأت تكتمل كهرباء الإسماعيلية يكشف حقيقة مفاوضات ضم كهربا.. وموقف أوناجم وشيكا ناصر ماهر يخوض مرانه الأول مع بيراميدز في المغرب إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول
أخر الأخبار
إبراهيم صلاح: أزمة بنتايك في طريقها للحل.. والصفوف بدأت تكتمل 3 ساعة | الدوري المصري
الدوري الاوروبي - ليون وأستون فيلا إلى ثمن النهائي.. وخطوة تفصل روما عن التأهل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كهرباء الإسماعيلية يكشف حقيقة مفاوضات ضم كهربا.. وموقف أوناجم وشيكا 3 ساعة | الدوري المصري
الرجاء يعوض بلعمري بضم خماس 3 ساعة | الوطن العربي
ناصر ماهر يخوض مرانه الأول مع بيراميدز في المغرب 3 ساعة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: تمت.. حمزة عبد الكريم إلى برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
"النجاح المغربي هو أيضا لإفريقيا".. بيان من الديوان الملكي عقب نهاية أمم إفريقيا 2025 4 ساعة | أمم إفريقيا
إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521850/انتهت-في-الدوري-الإسماعيلي-1-2-المقاولون-العرب