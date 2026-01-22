انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب في الجولة الـ15 لمسابقة الدوري، والمقامة على استاد الإسماعيلية.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ20، ويسبقه المقاولون في المركز الـ19، ولكلاهما 10 نقاط.

--------------

نهاية المباراة بفوز المقاولون 2-1.

ق 90+9: تألق محمود أبو السعود حارس المقاولون بإنقاذ رأسية خطيرة من عبد الله محمد لاعب الإسماعيلي.

ق 80: بطاقة حمراء لإبراهيم القاضي مدافع المقاولون بعد جذب حسن صابر مهاجم الإسماعيلي قبل انفراده بالمرمى.

ق 68: جووووول الثاني للمقاولون عن طريق أوجيرا بعد خطأ فادح من محمد نصر مدافع الإسماعيلي لينفرد بالحارس أحمد عادل عبد المنعم ليمر منه ويسجل في الشباك.

ق 63: جوووول التعااادل الدح يسجل من تسديدة رائعة على يمين أبو السعود

ق 55: جوووول أووووول رائع من أوجيرا بتسديدة من لمسة واحدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 27: فرصة خطيرة للمقاولون العرب عن طريق شكري نجيب أخطأ عادل عبد المنعم في التعادل معها، لتصل إلى يواكيم أوجيرا الذي سددها ولكن تدخل المدافع محمد عمار لينقذ مرماه.

ق 22: تسديدة قوية من نادر فرج لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ق 20: ركلة ركنية من الجهة اليمنى لصالح المقاولون ، نفذها جوزيف أوتشايا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع ومن ثم تصل جوزيف أوتشايا مرة أخرى سددها ولكن مرت عالية.

ق 5: كرة عرضية من الجهة اليمنى من يواكيم أوجيرا لاعب المقاولون نحو منطقة الجزاء ولكن تشتيت رائع محمد عمار ويرسلها الى ركلة ركنية من الجهة اليسرى.

بداية المباراة