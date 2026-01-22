مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق استعدادا لمواجهة المصري

واصل الزمالك استعداداته لمواجهة المصري في بطولة الكونفدرالية.

وخاض الثلاثي عبد الله السعيد، وأحمد ربيع، وعمر جابر تدريبات تأهيلية على هامش المران، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين يعاني أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة.

وخاض الزمالك مرانه اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية.

بدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة

وركز معتمد جمال المدير الفني للزمالك، على الجوانب الخططية خلال المران.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات، لخوض بعض الجوانب الفنية، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، التاسعة مساء الأحد المقبل 25 يناير على استاد الجيش في برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر المصري المجموعة بـ 6 نقاط.

ويتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانبهما، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.