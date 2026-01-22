الزمالك يعلن إصابة عمار ياسر وخضوعه لعملية جراحية

الخميس، 22 يناير 2026 - 19:47

كتب : إبراهيم رمضان

عمار ياسر وأحمد العش - الزمالك ضد بلدية المحلة

أعلن نادي الزمالك إصابة عمار ياسر لاعب الفريق الصاعد في غضروف الركبة.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي: "أصيب عمار ياسر جناح الفريق في غضروف الركبة خلال التدريبات الأخيرة للفريق."

وأكمل مدير الكرة في الزمالك "اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل، على أن يبدأ بعدها مرحلة التأهيل."

وتم تصعيد عمار ياسر للفريق الأول في إطار سياسة نادي الزمالك بتصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين لدعم الفريق الأول.

عمار ياسر صاحب الـ20 عاما لعب هذا الموسم مباراة واحدة مع الفريق الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر أمام الاتحاد السكندري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري التاسعة مساء الأحد المقبل 25 يناير على استاد الجيش في برج العرب ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر المصري المجموعة بـ 6 نقاط.

ويتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانبهما، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

