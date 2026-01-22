بتروجت يكتسح كاسكادا برباعية وديا استعدادا لـ الزمالك

فاز بتروجت أمام كاسكادا برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

ويستعد بتروجت لمواجهة الزمالك في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري، يوم الأربعاء 28 يناير.

وينشط فريق كاسكادا في دوري القسم الثاني "ب".

ونجح بتروجت في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر ليواجه بيراميدز.

كما تأهل الفريق البترولي لربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يلتقي مع إنبي في الدور المقبل.

ويحتل بتروجت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة

أما الزمالك فيحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ورحل عن بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية حامد حمدان إلى بيراميدز، فيما تعاقد مع الجنوب إفريقي كوبولواخي سيباندي قادما من تي إس جالاكسي.

ولم يتحدد بعد موقف هادي رياض مدافع الفريق، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال للنادي الأهلي.