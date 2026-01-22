بتروجت يكتسح كاسكادا برباعية وديا استعدادا لـ الزمالك

الخميس، 22 يناير 2026 - 19:13

كتب : رضا السنباطي

بتروجت

فاز بتروجت أمام كاسكادا برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

ويستعد بتروجت لمواجهة الزمالك في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري، يوم الأربعاء 28 يناير.

وينشط فريق كاسكادا في دوري القسم الثاني "ب".

أخبار متعلقة:
كأس مصر – بتروجت يهزم مودرن سبورت ويواجه بيراميدز في ربع النهائي خبر في الجول - بتروجت يطالب الأهلي برفع المقابل المادي لضم هادي رياض خبر في الجول - بتروجت يتمم تعاقده مع الجنوب إفريقي كوبولواخي سيباندي

ونجح بتروجت في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر ليواجه بيراميدز.

كما تأهل الفريق البترولي لربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يلتقي مع إنبي في الدور المقبل.

ويحتل بتروجت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة

أما الزمالك فيحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ورحل عن بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية حامد حمدان إلى بيراميدز، فيما تعاقد مع الجنوب إفريقي كوبولواخي سيباندي قادما من تي إس جالاكسي.

ولم يتحدد بعد موقف هادي رياض مدافع الفريق، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال للنادي الأهلي.

بتروجت الدوري الزمالك
نرشح لكم
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا 5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق استعدادا لمواجهة المصري الزمالك يعلن إصابة عمار ياسر وخضوعه لعملية جراحية
أخر الأخبار
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 11 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - سانشو يسجل لأول مرة في الموسم ويقود فيلا لثمن النهائي 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس ساعة | الدوري الإنجليزي
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو ساعة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521845/بتروجت-يكتسح-كاسكادا-برباعية-وديا-استعدادا-لـ-الزمالك