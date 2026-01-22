بيلد: بلال عطية يستعد لودية مع هانوفر.. وسبب تراجع شتوتجارت عن ضمه

يواصل بلال عطية لاعب شباب الأهلي قضاء فترة المعايشة بقميص نادي هانوفر الألماني.

وأفردت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرا بشأن تواجد اللاعب في ألمانيا حاليا وكشفت سبب عدم انضمامه لصفوف شتوتجارت الألماني من قبل.

وسبق أن خاض بلال في أغسطس 2025 فترة معايشة بقميص شتوتجارت.

وأوضحت الصحيفة أن سفر بلال عطية تطلب تدخل بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري لأن تأشيرة اللاعب استغرقت وقتا طويلا.

وأشار التقرير إلى أن بلال يستعد لخوض مباراة ودية بقميص هانوفر تحت 23 عاما يوم السبت المقبل وربما يتدرب مع الفريق الأول بعدها.

وأضاف إلى أن هانوفر الأقرب لضمه حاليا بشرط أن يُعجب النادي بإمكانياته، وفي حال التعاقد معه سيكلف النادي مبلغا كبيرا وسيضمن الأهلي نسبة كبيرة من قيمة بيعه مستقبلا.

وكشف التقرير سبب تراجع شتوتجارت عن ضم بلال عطية في الصيف لأنه لا يحمل جواز سفر أوروبي وبالتالي لن يلعب مع الفريق الأول أو في دوري الدرجة الثالثة لاكتساب الخبرات.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن الأهلي منفتح على بيع اللاعب في حال حصل على عرض رسمي مناسب ومُرضي للأهلي.

وسبق أن خاض بلال فترة معايشة في نادي شتوتجارت الألماني، كما حصل على دعوة من قبل من برشلونة في بداية 2025.

بلال عطية قاد منتخب مصر تحت 17 عاما للتتويج بلقب دورة شمال إفريقيا والتأهل لكأس الأمم الإفريقية ومن ثم كأس العالم للناشئين.

وبقميص منتخب مصر للناشئين سجل 8 أهداف في 20 مباراة.

صاحب الـ 18 عاما يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح.

وشارك بلال هذا الموسم مع الفريق الأول للأهلي في 18 دقيقة بكأس عاصمة مصر.