بيلد: بلال عطية يستعد لودية مع هانوفر.. وسبب تراجع شتوتجارت عن ضمه

الخميس، 22 يناير 2026 - 19:07

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

يواصل بلال عطية لاعب شباب الأهلي قضاء فترة المعايشة بقميص نادي هانوفر الألماني.

وأفردت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرا بشأن تواجد اللاعب في ألمانيا حاليا وكشفت سبب عدم انضمامه لصفوف شتوتجارت الألماني من قبل.

وسبق أن خاض بلال في أغسطس 2025 فترة معايشة بقميص شتوتجارت.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - موعد سفر بلال عطية لخوض فترة معايشة مع هانوفر بلال عطية: طموحنا لن يتوقف عند الفوز على هايتي بيلد: هانوفر في منافسة قوية مع شتوتجارت لضم بلال عطية خبر في الجول – شتوتجارت يوجه دعوة معايشة لـ بلال عطية مهاجم الأهلي

وأوضحت الصحيفة أن سفر بلال عطية تطلب تدخل بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري لأن تأشيرة اللاعب استغرقت وقتا طويلا.

وأشار التقرير إلى أن بلال يستعد لخوض مباراة ودية بقميص هانوفر تحت 23 عاما يوم السبت المقبل وربما يتدرب مع الفريق الأول بعدها.

وأضاف إلى أن هانوفر الأقرب لضمه حاليا بشرط أن يُعجب النادي بإمكانياته، وفي حال التعاقد معه سيكلف النادي مبلغا كبيرا وسيضمن الأهلي نسبة كبيرة من قيمة بيعه مستقبلا.

وكشف التقرير سبب تراجع شتوتجارت عن ضم بلال عطية في الصيف لأنه لا يحمل جواز سفر أوروبي وبالتالي لن يلعب مع الفريق الأول أو في دوري الدرجة الثالثة لاكتساب الخبرات.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن الأهلي منفتح على بيع اللاعب في حال حصل على عرض رسمي مناسب ومُرضي للأهلي.

وسبق أن خاض بلال فترة معايشة في نادي شتوتجارت الألماني، كما حصل على دعوة من قبل من برشلونة في بداية 2025.

بلال عطية قاد منتخب مصر تحت 17 عاما للتتويج بلقب دورة شمال إفريقيا والتأهل لكأس الأمم الإفريقية ومن ثم كأس العالم للناشئين.

وبقميص منتخب مصر للناشئين سجل 8 أهداف في 20 مباراة.

صاحب الـ 18 عاما يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح.

وشارك بلال هذا الموسم مع الفريق الأول للأهلي في 18 دقيقة بكأس عاصمة مصر.

بلال عطية الأهلي هانوفر
نرشح لكم
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق استعدادا لمواجهة المصري الزمالك يعلن إصابة عمار ياسر وخضوعه لعملية جراحية خبر في الجول - اهتمام من بيراميدز بـ فاخوري.. ودور مدرب الأردن في انتقاله
أخر الأخبار
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 13 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - سانشو يسجل لأول مرة في الموسم ويقود فيلا لثمن النهائي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس ساعة | الدوري الإنجليزي
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو ساعة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521844/بيلد-بلال-عطية-يستعد-لودية-مع-هانوفر-وسبب-تراجع-شتوتجارت-عن-ضمه