بيراميدز يعلن قيد ناصر ماهر وحامد حمدان محليا وإفريقيا.. وأرقام قمصانها

أعلن نادي بيراميدز قيد صفقتيه الجديدتين في القائمتين المحلية والإفريقية.

وكشف أحمد زاهر المدير الإداري في بيان رسمي لبيراميدز، عن إنهاء إجراءات قيد الثنائي الجديد حامد حمدان وناصر ماهر في القائمتين المحلية والأفريقية للناد.ي

ويحق للثنائي المشاركة في مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دوري الأبطال الساعة التاسعة مساء السبت المقبل.

ويرتدي حامد حمدان القميص رقم 33، فيما يرتدي ناصر ماهر القميص رقم 27 محليا وقاريا.

ويتساوى بيراميدز ونهضة بركان في صدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط لكل فريق، بعد فوزهما في أول جولتين أمام ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

وأعلن بيراميدز عن القائمة المسافرة إلى المغرب في وقت سابق والتي شهدت تواجد حامد حمدان، والتي جاءت كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد حاتم.

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ.

الوسط: بلال توريه - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف "قطة" - حامد حمدان.

الهجوم: مصطفى فتحي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" -إيفرتون دا سيلفا - يوسف إبراهيم "أوباما"- فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن لحاق ناصر ماهر بقائمة الفريق في المغرب استعدادا للمباراة.