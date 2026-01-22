الأعلى للإعلام يقرر منع ميدو من الظهور لمدة شهرين

الخميس، 22 يناير 2026 - 18:28

كتب : FilGoal

ميدو - عضو لجنة التخطيط بالزمالك

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، ومنعه من الظهور لمدة شهرين بسبب تصريحاته عن المنتخب.

وأوضح الأعلى للإعلام في بيان رسمي: "قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور أحمد حسام ميدو لمدة شهرين، وذلك لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءةً وتشكيكًا في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي."

وأكمل بيان الأعلى للإعلام "يأتي هذا القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بعد عقد جلسة استماع لـ ميدو، والتي أبدى خلالها ردوده بشأن الموضوع المشار إليه."

وشارك ميدو مع المنتخب الوطني في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2006 والتي أقيمت في مصر.

فيما غاب عن قائمة المنتخب خلال بطولتي 2008 في غانا، و2010 في أنجولا.

وشارك ميدو في 50 مباراة دولية سجل خلالهم 19 هدفا.

يذكر أن المنتخب المصري هو حامل الرقم القياسي للمنتخبات الأكثر تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

