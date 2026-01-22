ناصر ماهر يودع الزمالك برسالة مؤثرة

ودع ناصر ماهر لاعب بيراميدز الجديد جماهير ومسؤولي نادي الزمالك عقب إتمام انتقاله لصفوف بيراميدز.

وأعلن بيراميدز ضم ناصر ماهر قادما من الزمالك بعقد يمتد لـ 4 مواسم ونصف.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على "إنستجرام"

لا أعرف من أين ابدأ لأن هناك أشياء ليس من السهل أن تُقال خاصة عندما تتحدث لجمهور عظيم مثل جماهير الزمالك داخل القارة وخارجها.

اسمحوا لي أن أعبر عن حبي واحترامي لكم، والله هذا ليس مجرد كلام.

منذ أول يوم في النادي وأشعر أن المكان به شيء يجب أن تحبه ربما لأنه كيان كبير أو لأن يضم لاعبين كبار وشخصيات محترمة تتحمل أكثر من أي أحد أو لجمهوره المختلف بأجوائه ودعمه ومتعته

لكن في النهاية كرة القدم من الممكن أن تجعلك تترك مكانك الذي تحبه وهذا جزء من اللعبة وأنا أحبكم جدا.

اليوم الأخير لي في الزمالك الذي تشرفت بارتداء قميصه التاريخي ودافعت عنه بإخلاص وحب، وجعلتوني نجما وأقول دائما إن الله أكرمني بجمهور الزمالك.

ربما انتهت الرحلة الآن بسبب ظروف النادي الصعبة وأتمنى أن أكون جزء بسيط في حل الأزمة المالية، وأستطيع مساعدة النادي لأن الزمالك كبير ويستحق التضحية، وبالنسبة لي الرحلة بها فصل آخر، متى؟ الله أعلم.

أشكر كل زملائي اللاعبين في كل المواقف، وأشكر إدارة النادي برئاسة حسين لبيب وكل المدربين الذين تدربت معهم، شكرا جون إدوارد، شكرا عبد الناصر محمد، شكرا أحمد سليمان سبب وجودي داخل الزمالك، وشكرا للأوفياء جمهور الزمالك العظيم الداعم الأول للنادي.

‎آخر شيء سأقوله: دخلت النادي وقلت أنا بحب الزمالك، والآن أرحل قائلا: سأظل أحب الزمالك.

وسيحصل الزمالك على 48 مليون جنيه بجانب إسقاط 19 مليون جنيه مديونية مستحقة على الزمالك لصالح بيراميدز، حسبما علم FilGoal.com.

مراجعة الأوراق أثبتت أن القيمة الصحيحة للمديونية 19 مليونا وليس 15 مليونا كما تردد سابقا، وهو ما كان سببا في تعطل الصفقة قبل إتمام الاتفاق بشكل نهائي.

ناصر ماهر تنازل عن 80% من مستحقاته لدى نادي الزمالك.

وسافرت بعثة أبطال إفريقيا للمغرب لمواجهة نهضة بركان في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ويواجه بيراميدز فريق نهضة بركان يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة لدورالمجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب ناصر ماهر مع الزمالك منذ يناير 2024 بعد الانضمام للفريق قادما من مودرن سبورت.

وشارك ناصر حتى الآن في 60 مباراة بقميص الزمالك وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين، وتوج مع الفريق بلقب كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.