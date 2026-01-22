دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة.. والسكة الحديد يحقق الفوز الرابع على التوالي

واصل القناة تصدره لدوري المحترفين، بعد فوز أمام الترسانة بهدفين نظيفين في الجولة الـ20.

ورفع القناة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الأول بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه بترول أسيوط الذي حقق انتصارات أمام الإنتاج الحربي.

البترول رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني.

فيما توقف رصيد الترسانة عند 25 نقطة في المركز الـ11، والإنتاج الحربي 21 نقطة في المركز الـ13.

وفي مباريات أخرى، تعادل طنطا وأبو قير للأسمدة بهدف لكل فريق.

أبو قير للأسمدة رفع رصيده لـ 36 نقطة في المركز الرابع، وطنطا 17 نقطة في المركز الـ15.

وحقق السكة الحديد انتصاره الرابع على التوالي بعد الفوز على حساب المنصورة بهدف نظيف.

السكة الحديد رفع رصيده لـ 25 نقطة في المركز الـ12، ليقترب من المنصورة صاحب المركز العاشر بـ 26 نقطة.

وفاز لافيينا أمام الداخلية 3-1، ليرتفع رصيد لافيينا إلى 28 نقطة ويتوقف رصيد الداخلية عند 27 نقطة.

وتعادل راية أمام مسار بهدف لكل فريق.

مسار واصل تقدمه بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، وراية في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة الـ20 يوم الجمعة، بمباريات وي أمام مالية كفر الزيات، وديروط أمام أسوان، وبلدية المحلة مع بروكسي.