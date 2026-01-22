الرياضية: أهلي جدة يستهدف ضم مدافع النصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن أهلي جدة يستهدف ضم سالم النجدي من النصر وضاري العنزي من ضمك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن أهلي جدة يرغب في ضم أحد اللاعبين بعد إعارة عبد الإله الخيبري إلى الرياض.

وأشار التقرير إلى أن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق، أبلغ إدارة النادي باحتياجه قبل إغلاق الفترة 2 فبراير المقبل، لسد مركز البديل في الظهير الأيسر.

ولفت التقرير إلى أن أهلي جدة أرسل خطابا إلى نادي النصر للاستفسار عن مدى الاستفادة من خدمات النجدي في الفترة الشتوية، قبل بدء مرحلة التفاوض الرسمية.

وبدأ النجدي - 22 عاما - مشواره الاحترافي في نادي الفتح، ارتدى قميصه في 46 مباراة، قبل التعاقد مع النصر في أغسطس 2024.

ولعب النجدي الموسم الجاري بالقميص الأصفر في 8 مباريات بمجموع 205 دقائق.

في حين تدرج العنزي - 25 عامًا - في الفئات السنية بنادي النصر، قبل توقيعه عقدًا مع ضمك في 24 يوليو 2022.

وشارك العنزي مع ضمك الموسم الجاري في 17 مباراة بمجموع 1500 دقيقة، صنع فيها هدفين ولم يسجل.