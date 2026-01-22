مؤتمر الشناوي: جاهزون ليانج أفريكانز.. وكنا نطمح في العودة بكأس إفريقيا

الخميس، 22 يناير 2026 - 17:18

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - حارس مرمى الأهلي - مؤتمر صحفي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على جاهزية فريقه لخوض مواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في مؤتمر قال : "لدينا مباراة مهمة جدا، ولاعبي الفريق في أتم الجاهزية الفنية والبدنية ولديهم حوافز كبيرة لتحقيق الفوز".

وأضاف "مباراتي الذهاب والإياب أمام يانج أفريكانز مهمتان للغاية في مشوار التأهل للدور المقبل. نحن جاهزون ومتحمسون ونسعى لإسعاد الجماهير".

وأتم "عدنا إلى الفريق بعد 7 أسابيع مع منتخب مصر، كنا نريد الفوز بكأس إفريقيا ولكن لم نوفق، والآن علينا التركيز على المباريات المقبلة بداية من مباراة يانج أفريكانز".

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

الأهلي محمد الشناوي يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا
