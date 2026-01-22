لاعب يانج أفريكانز: علينا عدم ارتكاب الأخطاء أمام الأهلي

الخميس، 22 يناير 2026 - 17:09

كتب : حسام نور الدين

يانج أفريكانز - شبيبة القبائل

أوضح ألان أوكيلو لاعب فريق يانج أفريكانز التنزاني أن فريقه عليه عدم ارتكاب الأخطاء أمام الأهلي لو أراد أن يخرج بنتيجة إيجابية.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أوكيلو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "جاهزون للمبارة وسنبذل أقصى ما لدينا في مباراة الجمعة لتحقيق أفضل نتيجة".

أخبار متعلقة:
مدرب يانج أفريكانز: نسعى للفوز على الأهلي أقوى فريق في إفريقيا خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل خطاب فالنسيا إلى الأهلي لضم ديانج مؤتمر توروب: غياب 17 لاعبا كلفنا بطولة مهمة.. ولا أريد الحديث عن الانتقالات مصدر من سيراميكا لـ في الجول: أتممنا اتفاقنا مع الأهلي لضم أحمد عابدين.. وموقف رمضان

وأضاف "كرة القدم تلعب على الأخطاء وهو ما يحدد الفائز، وبالتأكيد نسعى لعدم إرتكاب أي منها أمام الأهلي".

وتابع "الأهلي لديه فريق قوي ومميز للغاية، يضم لاعبين جيدين مثل محمد الشناوي وأحمد سيد (زيزو) ومحمود حسن (تريزيجيه)".

وأردف "لكننا أيضا نضم مجموعة قوية من اللاعبين".

وأتم "انتقلت للفريق حديثا ولدي طموحات كبيرة مع الفريق برفقة زملائي".

إلى ذلك، أعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

ويتواجد الثنائي الجديد، مروان عثمان القادم من سيراميكا وأحمد عيد القادم من المصري ضمن قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز.

كما عاد المغربي أشرف بنشرقي للتواجد في قائمة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كالتالي:

​حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد أحمد "سيحا".

​الدفاع: ياسر إبراهيم - أحمد رمضان -ياسين مرعي - محمد هاني - أحمد عيد - أحمد نبيل "كوكا" - محمد شكري.

​الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - محمد علي بن رمضان - أحمد سيد "زيزو" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: أشرف بنشرقي - مروان عثمان - نيتس جراديشار.

لا يتوفر وصف.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

الأهلي يانج أفريكانز
نرشح لكم
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق استعدادا لمواجهة المصري الزمالك يعلن إصابة عمار ياسر وخضوعه لعملية جراحية خبر في الجول - اهتمام من بيراميدز بـ فاخوري.. ودور مدرب الأردن في انتقاله
أخر الأخبار
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 12 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - سانشو يسجل لأول مرة في الموسم ويقود فيلا لثمن النهائي 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس ساعة | الدوري الإنجليزي
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو ساعة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521837/لاعب-يانج-أفريكانز-علينا-عدم-ارتكاب-الأخطاء-أمام-الأهلي