"الآن يمكنك أن ترى الشبح".. بيراميدز يضم ناصر ماهر من الزمالك

أعلن نادي بيراميدز ضم ناصر ماهر بشكل رسمي من الزمالك.

ناصر ماهر النادي : بيراميدز

وكان ناصر ماهر قد غادر مع بعثة بيراميدز إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال ناصر ماهر في فيديو تقديمه لاعبا في بيراميدز "الشبح مش لازم دائما تشوفه .. لكن أنا عايزكم تشوفوني.. أنا ناصر ماهر أنا في بيراميدز".

وعلم FilGoal.com أن ناصر ماهر سينضم إلى بيراميدز لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وسيحصل الزمالك على 48 مليون جنيه بجانب إسقاط 19 مليون جنيه مديونية مستحقة على الزمالك لصالح بيراميدز، حسبما علم FilGoal.com

مراجعة الأوراق أثبتت أن القيمة الصحيحة للمديونية 19 مليونا وليس 15 مليونا كما تردد سابقا، وهو ما كان سببا في تعطل الصفقة قبل إتمام الاتفاق بشكل نهائي.

ناصر ماهر تنازل عن 80% من مستحقاته لدى نادي الزمالك.

وسافرت بعثة أبطال إفريقيا للمغرب لمواجهة نهضة بركان في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ويواجه بيراميدز فريق نهضة بركان يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة لدورالمجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب ناصر ماهر مع الزمالك منذ يناير 2024 بعد الانضمام للفريق قادما من مودرن سبورت.

وشارك ناصر حتى الآن في 60 مباراة بقميص الزمالك وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين، وتوج مع الفريق بلقب كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.