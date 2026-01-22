مدرب يانج أفريكانز: نسعى للفوز على الأهلي أقوى فريق في إفريقيا

الخميس، 22 يناير 2026 - 16:58

كتب : حسام نور الدين

صنداونز - يانج أفريكانز

يتطلع البرتغالي بيدرو جونسالفيس مدرب يانج أفريكانز للفوز على الأهلي رغم أنه أقر بأن المارد الأحمر أكبر فريق في إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي "الأهلي أكبر فريق في إفريقيا وهو منافس قوي للغاية، لكنني أسعى للفوز في مباراة الجمعة".

وأضاف "لدينا 4 نقاط ونستهدف الصدارة، نسعى للوصول إلى أفضل ما يمكن في المشوار الإفريقي وهدفنا الوصول إلى ربع النهائي".

وتابع مدرب يانج أفريكانز "نسعى للفوز في كل المباريات ونتطور ونتقدم بشكل مستمر".

وأتم مدرب منتخب أنجولا السابق "حققنا نتائج جيدة في 11 مباراة منذ أن توليت قيادة الفريق".

إلى ذلك، أعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

ويتواجد الثنائي الجديد، مروان عثمان القادم من سيراميكا وأحمد عيد القادم من المصري ضمن قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز.

كما عاد المغربي أشرف بنشرقي للتواجد في قائمة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كالتالي:

​حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد أحمد "سيحا".

​الدفاع: ياسر إبراهيم - أحمد رمضان -ياسين مرعي - محمد هاني - أحمد عيد - أحمد نبيل "كوكا" - محمد شكري.

​الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - محمد علي بن رمضان - أحمد سيد "زيزو" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: أشرف بنشرقي - مروان عثمان - نيتس جراديشار.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

