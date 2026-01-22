مصدر من سيراميكا لـ في الجول: أتممنا اتفاقنا مع الأهلي لضم أحمد عابدين.. وموقف رمضان

توصل نادي سيراميكا كليوباترا لاتفاق مع النادي الأهلي لضم أحمد عابدين مدافع الفريق على سبيل الإعارة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن سيراميكا كليوباترا طلب من الأهلي استعارة أحمد عابدين أو قطع إعارة أحمد رمضان.

وكشف مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "أتممنا اتفاقنا مع الأهلي لاستعارة أحمد عابدين لتدعيم الدفاع بعد رغبة الأهلي في استمرار أحمد رمضان مع الفريق".

ويعتبر ذلك ثالث لاعب ينتقل من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إذ انضم عمر كمال ومحمد عبد الله إلى سيراميكا كليوباترا.

بينما انتقل مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي على سبيل الإعارة.

وانضم أحمد رمضان من سيراميكا إلى الأهلي بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وكان أحمد عابدين لعب الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏