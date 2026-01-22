مصدر من سيراميكا لـ في الجول: أتممنا اتفاقنا مع الأهلي لضم أحمد عابدين.. وموقف رمضان

الخميس، 22 يناير 2026 - 16:42

كتب : FilGoal

مران الأهلي - أحمد عابدين

توصل نادي سيراميكا كليوباترا لاتفاق مع النادي الأهلي لضم أحمد عابدين مدافع الفريق على سبيل الإعارة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن سيراميكا كليوباترا طلب من الأهلي استعارة أحمد عابدين أو قطع إعارة أحمد رمضان.

وكشف مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "أتممنا اتفاقنا مع الأهلي لاستعارة أحمد عابدين لتدعيم الدفاع بعد رغبة الأهلي في استمرار أحمد رمضان مع الفريق".

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي - صفقتان جديدتان.. وعودة بنشرقي أمام يانج أفريكانز خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل خطاب فالنسيا إلى الأهلي لضم ديانج الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري حتى 2029 مصدر من إنبي لـ في الجول: طلبنا مليون و500 ألف دولار لانتقال شكشك إلى أهلي طرابلس

ويعتبر ذلك ثالث لاعب ينتقل من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إذ انضم عمر كمال ومحمد عبد الله إلى سيراميكا كليوباترا.

بينما انتقل مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي على سبيل الإعارة.

وانضم أحمد رمضان من سيراميكا إلى الأهلي بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وكان أحمد عابدين لعب الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

الأهلي أحمد عابدين سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
المحطة 13.. الوصل الإماراتي يتعاقد مع الكولومبي بورخا كاراسكو مقابل ديابي.. تقرير: اتحاد جدة والشباب يبحثان صفقة تبادلية "تحت قيادة مدرب شجاع للغاية".. مارسيليا يستعير نوانيري من أرسنال خبر في الجول - عزمي غومة يعود إلى فاركو في صفقة انتقال حر أطول من كريس وود.. نوتنجهام فورست يضم لورينزو لوكا من نابولي مونت كارلو: الهلال يجهز 40 مليون يورو لخطف موهبة رين من الأندية الإنجليزية إعارة لنهاية الموسم.. جالاتاسراي يضم لانج من نابولي توقفت صفقة ديانج؟ موريتو: فالنسيا على أعتاب ضم جويدو رودريجيز
أخر الأخبار
الهدف الأول في الدوري والمساهمة الـ 14.. مرموش يسجل ضد ولفرهامبتون 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
وست هام يحقق الفوز الثاني تواليا بثلاثية ضد سندرلاند 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المحطة 13.. الوصل الإماراتي يتعاقد مع الكولومبي بورخا 34 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر فليك: علينا التحلي بالصبر بشأن جافي.. وفيرمين قادر على تغيير مسار المباريات 34 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) ولفرهامبتون.. القائم يمنع تسجيل مرموش 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاراسكو مقابل ديابي.. تقرير: اتحاد جدة والشباب يبحثان صفقة تبادلية 52 دقيقة | سعودي في الجول
الاتحاد الإسباني يحدد موعدا جديدا لنهائي كأس ملك إسبانيا 57 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون.. وجيهي يظهر لأول مرة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 3 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 4 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة
/articles/521833/مصدر-من-سيراميكا-لـ-في-الجول-أتممنا-اتفاقنا-مع-الأهلي-لضم-أحمد-عابدين-وموقف-رمضان