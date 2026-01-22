كرة يد - منتخب مصر إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على أنجولا

حقق منتخب مصر لرجال كرة اليد الفوز الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات من منافسات أمم إفريقيا.

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من الجابون وأنجولا وأوغندا.

وتغلب منتخب مصر على أنجولا بنتيجة 41-28 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بفارق 5 أهداف فقط بنتيجة 18-13 لصالح منتخب الفراعنة.

وحصل يحيى خالد على جائزة رجل المباراة.

ويتأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسي من بطولة إفريقيا بعد تحقيق العلامة في أول جولتين والانتصار على الجابون بنتيجة 36-25.

وسينضم منتخب مصر مع الفائز من أنجولا والجابون إلى الثنائي المتأهل من المجموعة الأولى بين رواندا ونيجيريا والجزائر وزامبيا.

ويشارك 16 منتخبا في أمم إفريقيا مقسمين على 4 مجموعات ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات أنجولا والجابون وأوغندا.

ويسعى منتخب مصر للتتويج بلقب إفريقيا العاشر لمعادلة منتخب تونس كأكثر منتخب تتويجا بالألقاب.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: أكرم يسري - محمد أوكا.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام "دودو" - نبيل شريف - هشام صلاح.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد عبد العزيز جدو.

صانع الألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

وحصد منتخب مصر لقب أمم إفريقيا في آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2020 و2022 و2024.

وبات المنتخب المصري ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق لقب وحيد عن تونس.