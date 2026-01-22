بسبب تصريحاته؟.. أم صلال يعلن إقالة كارتيرون

أعلن نادي أم صلال القطري يوم الخميس إقالة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح النادي في بيان: "نعلن انتهاء مشوار المدير الفني باتريس كارتيرون مع الفريق".

وأضاف البيان "نتقدم له بخالص الشكر والتقدير على ما قدمه خلال فترة قيادته للفريق، مع تمنياتنا له بالتوفيق في محطته القادمة".

ويبدو أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها المدرب هي السبب في رحيله.

إذ قال كارتيرون في تصريحات مصورة: "أخبرت الجميع في النادي أن إنهاء الموسم في المركز العاشر سيكون إنجازا".

وكان النادي القطري قد تعاقد مع مدرب الأهلي والزمالك السابق في شهر يونيو الماضي.

وذلك في الولاية الثانية له مع النادي، حيث تولى تدريب أم صلال للمرة الأولى في يوليو 2023، قبل أن يرحل في نوفمبر 2024 ويذهب لتدريب نادي سيباهان أصفهان الإيراني.

ويحتل أم صلال المركز الـ12 والأخير في الدوري القطري، برصيد 9 نقاط عقب مرور 13 جولة.

