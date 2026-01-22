تقرير عراقي: الزوراء في مفاوضات متقدمة مع مدافع مصري

دخل نادي الزوراء العراقي في مفاوضات متقدمة مع لاعب مصري لضمه خلال الانتقالات الشتوية.

ويتولى عماد النحاس تدريب نادي الزوراء العراقي.

وبحسب قناة الرابعة الرياضية العراقية، فإن نادي الزوراء العراقي في مفاوضات متقدمة مع لاعب مصر وآخر من أمريكا الجنوبية لضمهما خلال الانتقالات الشتوية.

ويحتل نادي الزوراء المركز السادس في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 23 نقطة بفارق أقل 7 نقاط عن أربيل المتصدر.

وفي سياق آخر يستعد نادي النصر السعودي للإعلان الرسمي عن ضم حيدر عبد الكريم لاعب الزوراء.

ولعب عبد الكريم خلال الموسم الجاري 11 مباراة محليًا وخارجيًا، وسجل هدفين، ولم يقدم تمريرات حاسمة.

وظهر اللاعب الأعسر كأساسي أمام النصر ذهابا، ودخل بديلا في الإياب، ضمن منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا 2.

وبدأ اللاعب في نادي الكهرباء، بعدها انتقل اللاعب إلى صفوف نادي الزوراء، ثم تدرج في الفئات العمرية، وصولًا إلى الفريق الأول.

وشارك حيدر مع منتخب شباب العراق في نهائيات كأس آسيا، وكأس العالم للشباب.

