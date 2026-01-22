مباشر أمم إفريقيا كرة يد - مصر (29)-(19) أنجولا.. صحوة الفراعنة
الخميس، 22 يناير 2026 - 15:02
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام أنجولا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.
وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لكرة اليد حتى 31 يناير الجاري.
وكان منتخبا مصر وأنجولا قد حققا الانتصار في الجولة الأولى.
----------------
ق15 تقدم منتخب مصر بنتيجة 30-19
ق5 تقدم مصر بنتيجة 22-16
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الفراعنة 18-13
ق17 استمرار تقدم مصر 11-7
ق3:30 تقدم منتخب مصر 3-2
انطلاق المباراة
