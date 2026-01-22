دجيكو ينضم إلى شالكه

أعلن نادي شالكه الألماني يوم الخميس ضم إدين دجيكو قادما من فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووقع دجيكو على عقد يربطه بشالكه حتى نهاية موسم 2025-2026.

وسيرتدي القميص رقم 10 مع شالكه بعدما عبر الكشف الطبي ووقع على العقود بشكل رسمي.

وقال دجيكو في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "منذ أول تواصل مع شالكه، درست النادي بشكل مكثف وشاهدت عدة مباريات".

وأضاف "كانت المحادثات مع المسؤولين، ومع المدرب ميرون موسليتش إيجابية للغاية".

وتابع "سأبذل كل ما لدي لكي نظهر كفريق ناجح في النصف الثاني من الموسم".

وأتم الدولي البوسني "أنا متحمس جدًا لأول مباراة على أرض ملعب شالكه الممتلئ عن آخره".

ويحتل شالكه صدارة دوري الدرجة الثانية الألماني.

ولم يتمكن المهاجم البوسني من ترك بصمته مع فيورنتينا حتى الآن بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

ولعب دجيكو 18 مباراة مع فيورنتينا ولكن بإجمالي 722 دقيقة فقط، إذ لعب 236 دقيقة فقط خلال 11 مباراة بالدوري الإيطالي.

وسجل دجيكو هدفين مع فيورنتينا بدوري المؤتمر الأوروبي.

