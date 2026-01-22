سوبوسلاي يكشف حديثه مع صلاح قبل تسجيل هدفه أمام مارسيليا

كشف دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول تفاصيل ما دار بينه ومحمد صلاح قبل تسجيل هدف الريدز الأول أمام أولمبيك مارسيليا.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول أمام مضيفه مارسيليا بنتيجة 3-0 في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال سوبوسلاي عبر قناة TNT Sports: "أتناقش دائما مع صلاح حول تسديد الركلات الحرة، لقد سألني إن كنت أريد التنفيذ، فقلت نعم بعد أن تحققت من عدم وجود لاعب على الأرض خلف الحائط البشري".

وأضاف "قلت لصلاح إنني سأسدد الكرة من تحت الحائط، فقال (حسنًا، نفذها) وبالفعل سجلت".

وأصبح سوبوسلاي أول لاعب يسجل هدفا من ركلة ثابتة لليفربول في دوري الأبطال منذ ترينت ألكسندر أرنولد في موسم 2022-23.

وتابع الدولي المجري "أنا سعيد جدًا بعودة محمد صلاح. إنه يساعد الفريق داخل الملعب وخارجه أيضًا".

وواصل "أنا قريب جدًا من صلاح، وأحب اللعب بجانبه لأنه أظهر مرات عديدة قدرته على تغيير مجرى المباريات. وحتى وإن لم يسجل أو يصنع هدفًا أمام مارسيليا، فقد كان يعمل بجد كبير".

وأتم"أحيانًا يتعين علينا أن نُغمض أعيننا ونقاتل من أجل الفريق، وربما في المباراة المقبلة سيسجل صلاح أو يصنع هدفا".

وعاد محمد صلاح قائد منتخب مصر يوم الثلاثاء إلى صفوف ناديه ليفربول، بعدما انتهت مهمته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الحصول على المركز الرابع.

واقترب ليفربول خطوة من التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على مارسيليا في ملعب فيلودروم بنتيجة 3-0.