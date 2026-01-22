مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: الجهاز الفني مستمر أمام الحدود وطلائع الجيش

يستمر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بشكل طبيعي المباراتين المقبلتين في مسابقة الدوري.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة

وكشف مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري مستمر بشكل طبيعي رغم الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا، الفريق بدأ يتحسن والقادم سيكون أفضل بعد الانسجام".

وشدد "لا صحة لرحيل الجهاز الفني في الوقت الحالي، لدينا مواجهتين أمام حرس الحدود وطلائع الجيش ثم توقف لمدة 12 يوما قبل مواجهة سموحة وسيتم تقييم الأمر وقتها".

واختتم المصدر تصريحاته "من الصعب الحكم على أداء الفريق بعد التدعيمات الجديدة من مواجهة سيراميكا كليوباترا الذي يتصدر الدوري في الوقت الحالي".

وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من عمرو السولية في الدقيقة 16 وصديق أوجولا في الدقيقة 38، واختتم محمد عبد الله التسجيل في الدقيقة 80.

بينما سجل محمد مجدي "أفشة" هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز العشرين من خوض 14 مباراة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة أمام المصري في الدوري يوم 28 من شهر يناير الجاري.

بينما يستضيف الاتحاد السكندري فريق حرس الحدود يوم 30 من الشهر ذاته.