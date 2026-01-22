مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: الجهاز الفني مستمر أمام الحدود وطلائع الجيش

الخميس، 22 يناير 2026 - 13:46

كتب : هاني العوضي

أفشة -الاتحاد - حرس الحدود

يستمر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بشكل طبيعي المباراتين المقبلتين في مسابقة الدوري.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة

وكشف مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري مستمر بشكل طبيعي رغم الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا، الفريق بدأ يتحسن والقادم سيكون أفضل بعد الانسجام".

أخبار متعلقة:
الرياضية: بعدما رفض شرط النصر.. اتحاد جدة ينتظر رد التعاون مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: مهلة لمدرب الأهلي من أجل حضور التحقيق خبر في الجول - بدر حامد يعتذر عن عدم الاستمرار مع الزمالك.. ويتفق مع الاتحاد الليبي السادس على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يكسر عقدة الاتحاد ويواصل تصدر الدوري

وشدد "لا صحة لرحيل الجهاز الفني في الوقت الحالي، لدينا مواجهتين أمام حرس الحدود وطلائع الجيش ثم توقف لمدة 12 يوما قبل مواجهة سموحة وسيتم تقييم الأمر وقتها".

واختتم المصدر تصريحاته "من الصعب الحكم على أداء الفريق بعد التدعيمات الجديدة من مواجهة سيراميكا كليوباترا الذي يتصدر الدوري في الوقت الحالي".

وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من عمرو السولية في الدقيقة 16 وصديق أوجولا في الدقيقة 38، واختتم محمد عبد الله التسجيل في الدقيقة 80.

بينما سجل محمد مجدي "أفشة" هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز العشرين من خوض 14 مباراة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة أمام المصري في الدوري يوم 28 من شهر يناير الجاري.

بينما يستضيف الاتحاد السكندري فريق حرس الحدود يوم 30 من الشهر ذاته.

الدوري المصري الاتحاد السكندري
نرشح لكم
خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل خطاب فالنسيا إلى الأهلي لضم ديانج تقرير أردني: عودة فاخوري يفاضل بين مصر وأوروبا قائمة الأهلي - صفقتان جديدتان.. وعودة بنشرقي أمام يانج أفريكانز مصدر من إنبي لـ في الجول: طلبنا مليون و500 ألف دولار لانتقال شكشك إلى أهلي طرابلس سبورت: فالنسيا يستبعد ضم جويدو رودريجز ويركز على ديانج خبر في الجول - بلعمري يرتدي رقم معلول التاريخي مع الأهلي تقرير: الأهلي في مفاوضات أولية مع بقرار مهاجم دينامو زغرب مواعيد مباريات الخميس 22 يناير 2026.. ثلاث مواجهات بالدوري ومنتخب اليد في إفريقيا
أخر الأخبار
بسبب تصريحاته؟.. أم صلال يعلن إقالة كارتيرون 10 دقيقة | الوطن العربي
تقرير عراقي: الزوراء في مفاوضات متقدمة مع مدافع مصري 40 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - منتخب مصر لن يواجه النرويج وديا قبل كأس العالم لهذا السبب 57 دقيقة | منتخب مصر
برشلونة يوضح إصابة بيدري.. ويكشف مدة غيابه ساعة | الدوري الإسباني
مباشر أمم إفريقيا كرة يد - مصر (29)-(19) أنجولا.. صحوة الفراعنة ساعة | كرة يد
خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل خطاب فالنسيا إلى الأهلي لضم ديانج ساعة | ميركاتو
دجيكو ينضم إلى شالكه 2 ساعة | ميركاتو
تقرير أردني: عودة فاخوري يفاضل بين مصر وأوروبا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521821/مصدر-من-الاتحاد-السكندري-لـ-في-الجول-الجهاز-الفني-مستمر-أمام-الحدود-وطلائع-الجيش