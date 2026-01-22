مؤتمر حسام حسن: نريد التعاون للظهور بالشكل الأمثل في المونديال.. وتقليل عدد الأجانب

طالب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التعاون من الجميع خلال الفترة المقبلة للظهور بالشكل الأمثل في كأس العالم.

ويعقد مؤتمر صحفي بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وجاءت تصريحات حسام حسن في المؤتمر الصحفي كالآتي:

"أشكر اتحاد الكرة على دعم المنتخب الفترة الماضية وتواجدهم معنا في كل لحظة قبل وخلال أمم إفريقيا بجانب دعم أشرف صبحي".

"كان معي مجموعة من اللاعبين الرائعين تجمعهم روح الأسرة واستجابة كبيرة بداية من قائد الفريق وحتى أصغر لاعب".

"الجميع شاهد كيفية صعوبة منتخبات إفريقيا مثلما حدث مع الدولة المنظمة وصعوبة مواجهة تنزانيا وعندما لعبنا ضد بنين وهو يوضح قوة الكرة الإفريقية، ونجحنا في التأهل لكأس العالم بدون هزيمة وبفارق 5 نقاط أمام منتخبات قوية تتفوق علينا في عدد المحترفين".

"لعبنا أمم إفريقيا في المغرب بأصعب نسخ أمم إفريقيا، وكانت هناك إمكانيات وملاعب كبرى وتجهيزات رائعة".

"ظهرنا بشكل حيد في أمم إفريقيا رغم حالة التشاؤم وصعدنا في الصدارة حتى قبل الدولة المضيفة، وأقصينا حامل لقب البطولة قبل أن نخسر من السنغال بسبب ظروف معينة أبرزها التنقل من بلد لآخر وضيق وقت الراحة التي حصلنا عليها".

"لم تكن لدينا مشكلة تماما في وسائل التنقل من أغادير إلى طنجة، لكن الأزمة كانت في حصول السنغال على راحة أكبر رغم استمرارهم في نفس المدينة".

"كانت هناك فوارق كبيرة جدا بين منتخب مصر وبين الثلاثي الآخر المتأهل لنصف النهائي، وهذا أكبر دليل على قدرة المنتخب تخطي أي صعوبات رغم عدد المحترفين".

"راض تماما عن أداء اللاعبين ومجهودهم وإخلاصهم خلال منافسات أمم إفريقيا، البعض كان يعتقد أننا نلعب بشكل دفاعي لكنهم لا يعلمون الفوارق البدنية والفنية ووجود عوامل تنعكس على أداء واستمرارية اللاعبين".

"منتخب السنغال لم تكن له خطورة كبيرة تذكر على منتخب مصر، ولعبنا بنفس طريقة لعبنا أمام كوت ديفوار، وأعتقد أن الهدف الذي استقبلناه وسط شكوك تحكيمية".

"بالتأكيد مواجهة نيجيريا تحصيل حاصل لكن كنا نستهدف المركز الثالث وخسرنا بركلات الترجيح، ورغم ذلك راض عن الأداء".

"يجب أن نتعاون جميعا خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد لمنافسات كأس العالم، وحتى يظهر منتخب مصر بشكل جيد يجب التحضير بشكل رائع".

"من أجل تقليل الفوارق الفنية والبدنية، يجب أن نكون جاهزين لإعداد اللاعبين والحصول على مساحة أكبر من التحضير".

"سنلعب مباريات مهمة جدا أمام إسبانيا والبرازيل والسعودية، وهناك مباراة أخرى قبل انطلاق كأس العالم نقترب من حسمها، وننتظر التعاون من أجل التحضير اللاعبين بالشكل الأمثل".

"كنا 28 لاعبا في البطولة ولم يحدث من قبل في تاريخ البطولة أن يشارك 26 لاعبا منهم بخلاف ثنائي حراسة المرمى، وهذا دليل على رغبتي في منح الجميع فرصة واكتساب خبرات البطولات الكبرى".

"محمد الشناوي كان تحت ضغوط بسبب صعود وهبوط في مستواه ومحمد هاني الأمر نفسه، بجانب انتقال رامي ربيعة لنادي العين ولم يحصل على أوقات كبيرة في المباريات".

"إمام عاشور لم يكن لائقا طبيا وكان في حاجة للفيتامينات بسبب الفيروس الصعب لاذي تعرض له، لكن الحمد لله وصلنا معه لحالة جيدة ووجوده كان مهما وكان من أفضل اللاعبين".

"يجب أن يتم النظر لمسابقة الدوري المصري لتعود أقوى، يجب أن تعود الجماهير بكثافة في المدرجات من جديد".

"نحتاج للمزيد من الاهتمام باللاعبين الشباب واللعب مع فرقهم، ووجهة نظري أنه يجب تقليل عدد اللاعبين الأجانب ونعود لـ 3 محترفين فقط مثلما كان في السابق ليساعد ذلك في تطوير المنتخب، أغلب الأندية تعتمد على مهاجمين أجانب وظهير أيسر وأيمن ومدافعين، ماذا يفعل المنتخب؟ هل المدير الفني ساحر لصناعة لاعبين لا يلعبون في تلك المراكز؟".

"تمثيل مصر ليس سهلا وأرجو أن نحترم بعضنا البعض حتى يتم تقديرنا في الخارج، وأشكر الجميع في النهاية".

"كنت سعيد بتواجدي هناك في المغرب، وبالنسبة لفئة الجماهير التي كانت تشجع ضدنا هذا حقهم ربما كانوا يخشون مواجهتنا لأننا منافس قوي أو غضبوا من آراء شخصية عن بسبب حالة تحكيمية في مواجهتهم لتنزانيا، لكن وجدنا إقامة وتأمين وتعامل على أعلى مستوى".

"المغرب مثل مصر بلد راقية جدا في كل شيء وشعبهم يحب كرة القدم، وكنت سعيد جدا هناك وبنية تحتية رائعة".

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح.

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي ثم جنوب إفريقيا وتعادل مع أنجولا في دور المجموعات.

وفي دور الـ16 فاز منتخب مصر على بنين ثم على كوت ديفوار في ربع النهائي.

قبل الخسارة من السنغال في نصف النهائي، وأخيرا أمام نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث.

ويلعب منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا في مارس المقبل بينما يواجه البرازيل ومنتخب آخر قبل انطلاق كأس العالم.