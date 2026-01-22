أبو ريدة: حسام حسن لعب بشجاعة في كأس إفريقيا.. ولولا الإرهاق وضيق الوقت لتخطينا السنغال

وجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على ما قدمه خلال منافسات كأس أمم إفريقيا.

وحصل منتخب مصر على المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري في مؤتمر صحفي: "أشكر حسام حسن على الأداء، ولولا الإرهاق وضيق الوقت قبل مواجهة السنغال كان من الوارد تواجد مصر في النهائي".

وأضاف "كل اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد، وفي مرحلة المجموعات شارك 26 من 28 لاعبا، وحسام حسن كان لديه شجاعة كبيرة جدا".

وتابع "عملت مع حسام وإبراهيم حسن منذ تواجدهما كلاعبي كرة قدم، ولديهما وطنية وإخلاص بشكل كبير، ومن وجهة نظري هناك نضج كبير جدا في الفترة الحالية في التعامل".

وشدد "انتهينا من منافسات أمم إفريقيا، وأشكر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على العمل على أعلى مستوى من الجانب الإداري، كما أشكر كل العاملين على تجهيز هذا المعسكر".

وأتم "يتم التجهيز لمعسكر كأس العالم، وسنواجه السعوديه وإسبانيا في مارس، كما سنواجه البرازيل وديا في يونيو وهناك مباراة أمام منتخب آخر مازالت تحت الدراسة".

وأعلنت قطر عن إقامة مهرجان كرة القدم في الدوحة بمشاركة منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا.

بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد الأرجنتين ومصر.

ويلعب منتخب السعودية ضد صربيا ومصر.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة لكأس العالم بجانب مصر وإيران ونيوزيلاندا.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع مصر يوم 15 يونيو في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ثم يلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 يونيو، وأخيرا ضد إيران يوم 27 من الشهر ذاته.

