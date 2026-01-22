الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري حتى 2029

أعلن الأهلي يوم الخميس ضم المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالأهلي لمدة 3 مواسم ونصف.

يوسف بلعمري سيرتدي رقم 21 مع الأهلي.

ويظل رقم 21 عالقا في أذهان جماهير الأهلي إذ إنه الرقم التاريخي للتونسي علي معلول ظهير الفريق السابق.

‏وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

بلعمري كان ضمن قائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية التي خسر لقبها أمام السنغال في النهائي ولذلك تأخر انضمامه إلى الأهلي.

ولم يشارك بلعمري في أي مباراة مع المغرب في نهائيات أمم إفريقيا.

وخاض الظهير الأيسر 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.

وكان عقد بلعمري مع الرجاء ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولذلك حدد النادي مبلغ 500 ألف دولار للتخلي عن اللاعب هذا الشتاء.

وانضم بلعمري من الفتح الرباطي إلى الرجاء في صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

ووصل يوسف بلعمري إلى القاهرة مساء الأربعاء، من أجل الانتظام مع الأهلي والإعلان الرسمي عن الصفقة.

ولم يتواجد اسم بلعمري في قائمة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏