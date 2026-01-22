رومانو: روما قدم عرضا لضم كاراسكو.. ونابولي يترقب

يرغب نادي روما الإيطالي في التعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو جناح نادي الشباب السعودي.

ويواصل روما محاولات تدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب فابريزو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن روما قدم عرضا مبدئيا للشباب لضم يانيك كاراسكو حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وأوضح رومانو أن إتمام الصفقة يتوقف على موافقة النادي السعودي الذي لم يفتح الباب لرحيل كاراسكو حتى الآن.

وأشار رومانو إلى أن مفاوضات روما تأتي في ظل اهتمام نابولي أيضا بضم الجناح البلجيكي.

وتأتي رغبة ثنائي الدوري الإيطالي في ضم كاراسكو، تزامنا مع دخول اللاعب في مناوشات مع جماهير الشباب، بعدما لم يتحمل صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير الفريق عقب تراجع النتائج مؤخرا.

كاراسكو انضم إلى الشباب في صيف 2023 قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.

ولعب النجم البلجيكي 62 مباراة مع الشباب وسجل 22 هدفا وصنع 16 آخرين.