فريمبونج: قصدت تمرير الكرة لـ صلاح في هدفي أمام مارسيليا.. المهم أنها سكنت الشباك

أوضح جيريمي فريمبونج مدافع ليفربول أنه كان يرغب في تمرير كرة الهدف الثاني أمام أولمبيك مارسيليا إلى زميله محمد صلاح، قبل أن تسكن الشباك.

واصطدمت التمريرة بحذاء حارس مرمى مارسيليا ودخلت الشباك لتسجل ثاني أهداف ليفربول في المباراة التي فاز بها 3-0 في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال فريمبونج لموقع ليفربول: "عندما تجاوزت مدافع أولمبيك مارسيليا رأيت محمد صلاح، كان يركض نحو المرمى، فمررت الكرة له".

وأضاف "لكن الكرة اصطدمت بالحارس ودخلت المرمى، لا يهمني ذلك، اهتزاز الشباك هو الأهم".

سجل ثلاثية الريدز كل من دومينيك سوبوسلاي وخيرمينو رولي (عكسي) وكودي جاكبو.

اقترب ليفربول خطوة من التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على مارسيليا في ملعب فيلودروم بنتيجة 3-0.

ورفع ليفربول رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع من 7 جولات قبل أن يستضيف كاراباخ الأذربيجاني في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.