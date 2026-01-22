مصدر من إنبي لـ في الجول: طلبنا مليون و500 ألف دولار لانتقال شكشك إلى أهلي طرابلس

الخميس، 22 يناير 2026 - 12:40

كتب : حامد وجدي

مصطفى ياسر شكشك لاعب إنبي

كشف مصدر من نادي إنبي عن تلقي ناديه عرضا من أهلي طرابس الليبي للتعاقد مع مصطفى شكشك لاعب الفريق.

ويتولى حسام البدري تدريب نادي أهلي طرابلس الليبي.

وقال مصدر من إنبي لـFilGoal.com : "أهلي طرابلس طلب التعاقد مع مصطفى شكشك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء".

وأضاف "أيمن الشريعي رئيس إنبي طلب الحصول على مليون و500 ألف دولار للموافقة على انتقال اللاعب".

ويشغل شكشك مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن.

وخاض الموسم الحالي 13 مباراة بقميص الفريق البترولي.

وشارك شكشك مع إنبي في 131 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات منذ تصعيده للفريق الأول.

