سبورت: فالنسيا يستبعد ضم جويدو رودريجز ويركز على ديانج

استبعد نادي فالنسيا التعاقد مع الأرجنتيني جويدو رودريجز لاعب وست هام خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود وانتقل للتركيز على ضم أليو ديانج لاعب الأهلي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي تلقى عرضا رسميا من نادي فالنسيا الإسباني لضم أليو ديانج لاعب وسط الأحمر ومنتخب مالي مقابل 500 ألف يورو.

وكشفت صحيفة سبورت غلق فالنسيا ملف رودريجز بشكل شبه نهائي، في ظل الفجوة الكبيرة في الشروط المالية مع النادي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أنه أصبح انتقال اللاعب الأرجنتيني من خيار صعب إلى صفقة شبه مستحيلة، رغم اقتناع الجهاز الفني بقدراته وخبرته في الدوري الإسباني.

وتحولت بوصلة فالنسيا إلى المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، من أجل تدعيم مركز لاعب الارتكاز خلال الفترة المقبلة.

ويرحب اللاعب والنادي الأهلي بإتمام الصفقة، لكن يتوقف الأمر على قدرة فالنسيا على تلبية المطالب المالية للنادي، في ظل سعي النادي الإسباني لحسم التعاقد قبل إغلاق باب القيد.

وينتهي عقد ديانج في يونيو المقبل، ليبقى الخيار الأبرز حاليا أمام فالنسيا مقارنة ببقية الأسماء التي تم طرحها على طاولة النادي في الأيام الأخيرة.

ويحتل فالنسيا المركز الـ17 في جدول الدوري الإسباني بعد مرور 20 جولة.

قبل أيام، أبلغ أليو ديانج النادي الأحمر برغبته في الرحيل خلال شهر يناير الجاري.

وشارك ديانج مع منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية في المغرب، قبل الخروج من ربع النهائي أمام السنغال.

ولعب ديانج الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى الخلود السعودي.

