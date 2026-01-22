خبر في الجول - بلعمري يرتدي رقم معلول التاريخي مع الأهلي

الخميس، 22 يناير 2026 - 11:55

كتب : FilGoal

يوسف بلعمري

وصل يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء إلى مصر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف الأهلي.

يوسف بلعمري

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن يوسف بلعمري سوف يرتدي رقم 21 مع الأهلي.

ويظل رقم 21 عالقا في أذهان جماهير الأهلي إذ إنه الرقم التاريخي للتونسي علي معلول ظهير الفريق السابق.

وكان معلول انتقل إلى صفوف الصفاقسي قبل انطلاق الموسم الجاري.

كما يرتدي أحمد عيد رقم 24 مع الأهلي، بينما مروان عثمان رقم 27.

بلعمري مدافع الرجاء الذي يتمم انتقاله إلى الأهلي خلال ساعات، كان ضمن قائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية التي خسر لقبها أمام السنغال في النهائي.

إلى ذلك، علم FilGoal.com أن الأهلي قرر رفع اسم المغربي أشرف داري، وذلك لقيد مواطنه يوسف بلعمري في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

وذلك استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز غدا الجمعة المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ووصل يوسف بلعمري إلى القاهرة مساء الأربعاء، من أجل الانتظام مع الأهلي والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وانضم يوسف بلعمري للأهلي قادما من الرجاء المغربي.

لكنه تأخر في الانضمام للأهلي لحين نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن تعاقده مع المغربي يوسف بلعمري اليوم الخميس.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

