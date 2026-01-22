دجيكو يصل ألمانيا للانضمام إلى شالكه

الخميس، 22 يناير 2026 - 11:53

كتب : FilGoal

إدين دجيكو

وصل إدين دجيكو مهاجم فيورنتينا إلى ألمانيا تمهيدا للانضمام إلى شالكه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي شالكه توصل لاتفاق مع إدين دجيكو مهاجم فيورنتينا من أجل ضمه هذا الشتاء.

قبل أن تنجح المفاوضات مع فيورنتينا من أجل ضم البالغ من العمر 39 عاما.

وأوضحت تقارير أن المهاجم المخضرم سيرتدي القميص رقم 10 مع شالكه بعدما يعبر الكشف الطبي ويوقع على العقود بشكل رسمي.

عقد دجيكو مع الفيولا ينتهي في صيف 2026، لكنه قد يستمر لموسم إضافي حتى 2027 في حال تفعيل بند التمديد.

ويحتل شالكه صدارة دوري الدرجة الثانية الألماني.

ولم يتمكن المهاجم البوسني من ترك بصمته مع فيورنتينا حتى الآن بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

ولعب دجيكو 18 مباراة مع فيورنتينا ولكن بإجمالي 722 دقيقة فقط، إذ لعب 236 دقيقة فقط خلال 11 مباراة بالدوري الإيطالي.

وسجل دجيكو هدفين مع فيورنتينا بدوري المؤتمر الأوروبي.

