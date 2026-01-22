الرياضية: بعدما رفض شرط النصر.. اتحاد جدة ينتظر رد التعاون

الخميس، 22 يناير 2026 - 11:42

كتب : FilGoal

وليد الأحمد - منتخب السعودية

ينتظر نادي اتحاد جدة رد نظيره التعاون بشأن التعاقد مع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى اتحاد جدة لللتعاقد مع مدافع مميز قبل غلق فترة الانتقالات الجارية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن التعاون سيبلغ اتحاد جده قراره النهائي بشأن بيع وليد الأحمد، اليوم الخميس.

أخبار متعلقة:
النصر يعود لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي ويزيد متاعب الشباب بحضور جاتوزو وبوفون.. القادسية يحقق فوزه الأكبر في الدوري السعودي بخماسية ضد الفيحاء لاعب الهلال ينتقل لدوري الدرجة الثانية في السعودية الرياضية: ثنائي الدوري السعودي يتنافس لضم علي علوان

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الاتحاد اتجه للتعاقد مع الأحمد، بعدما فشلت محاولات ضم عبد الإله العمري لاشتراط النصر دخول موسى ديابي ضمن الصفقة.

كما رفض نادي القادسية فكرة التخلي عن مدافعه جهاد ذكري لصالح نادي الاتحاد.

ويلعب الاتحاد ضد القادسية مساء اليوم الخميس في مباراة مرتقبة ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادسبرصيد 27 نقطة، فيما يتواجد القادسية بالمركز الخامس برصيد 33 نقطة.

اتحاد جدة النصر التعاون الدوري السعودي
نرشح لكم
الهلال يعلن إصابة ياسين بونو مع منتخب المغرب الرياضية: الهلال يضم موهبة الفيحاء تأكد غياب مدافع النصر أمام ضمك الشرق الأوسط: منتخب السعودية يواجه صربيا وديا بعد لقاء مصر مؤتمر جيسوس: لم أقلل من قيمة الهلال وأتمنى عدم تفسير تصريحاتي بأشياء لم أقلها الشباب السعودي يستنكر الأخطاء التحكيمية عقب الخسارة من النصر النصر يعود لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي ويزيد متاعب الشباب "افتراءات غير مقبولة".. الهلال يشكو جيسوس مدرب النصر بعد تصريحاته
أخر الأخبار
سوبوسلاي يكشف حديثه مع صلاح قبل تسجيل هدفه أمام مارسيليا 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الأهلي - صفقتان جديدتان.. وعودة بنشرقي أمام يانج أفريكانز 12 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: الجهاز الفني مستمر أمام الحدود وطلائع الجيش 20 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر حسام حسن: نريد التعاون للظهور بالشكل الأمثل في المونديال.. وتقليل عدد الأجانب 27 دقيقة | منتخب مصر
أبو ريدة: حسام حسن لعب بشجاعة في كأس إفريقيا.. ولولا الإرهاق وضيق الوقت لتخطينا السنغال 47 دقيقة | منتخب مصر
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري حتى 2029 56 دقيقة | ميركاتو
رومانو: روما قدم عرضا لضم كاراسكو.. ونابولي يترقب ساعة | الكرة الأوروبية
فريمبونج: قصدت تمرير الكرة لـ صلاح في هدفي أمام مارسيليا.. المهم أنها سكنت الشباك ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521809/الرياضية-بعدما-رفض-شرط-النصر-اتحاد-جدة-ينتظر-رد-التعاون