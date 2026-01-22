الرياضية: بعدما رفض شرط النصر.. اتحاد جدة ينتظر رد التعاون
الخميس، 22 يناير 2026 - 11:42
كتب : FilGoal
ينتظر نادي اتحاد جدة رد نظيره التعاون بشأن التعاقد مع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وليد عبد الوهاب الأحمد
النادي : التعاون
ويسعى اتحاد جدة لللتعاقد مع مدافع مميز قبل غلق فترة الانتقالات الجارية.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن التعاون سيبلغ اتحاد جده قراره النهائي بشأن بيع وليد الأحمد، اليوم الخميس.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الاتحاد اتجه للتعاقد مع الأحمد، بعدما فشلت محاولات ضم عبد الإله العمري لاشتراط النصر دخول موسى ديابي ضمن الصفقة.
كما رفض نادي القادسية فكرة التخلي عن مدافعه جهاد ذكري لصالح نادي الاتحاد.
ويلعب الاتحاد ضد القادسية مساء اليوم الخميس في مباراة مرتقبة ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي.
ويحتل اتحاد جدة المركز السادسبرصيد 27 نقطة، فيما يتواجد القادسية بالمركز الخامس برصيد 33 نقطة.
