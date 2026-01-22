مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: مهلة لمدرب الأهلي من أجل حضور التحقيق

الخميس، 22 يناير 2026 - 11:42

كتب : هاني العوضي

إيهاب أمين - لينوس جافريل - الأهلي كرة سلة

منح الاتحاد المصري لكرة السلة مهلة إلى لينوس جافريل المدير الفني لفريق رجال الأهلي لحضور التحقيقات.

ولم يحضر لينوس التحقيق في الموعد المحدد له بسبب المرض.

وكشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "تم منح مهلة لمدرب الأهلي لينوس جافريل للقدوم للتحقيق يوم السبت المقبل".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - وائل بدر يتولى قيادة فريق الزمالك كرة سلة - رحيل أحمد فوزي عن قيادة فريق الزمالك.. وتحديد البديل كرة سلة – فوز الأهلي والاتحاد على الاتصالات وسبورتنج كرة سلة – الاتحاد يتفوق على الزمالك في الدوري السوبر.. والأهلي ينتصر على الجزيرة

وأوضح "وذلك بعدما اعتذر عن عدم حضور المعاد المحدد مسبقا بسبب الإصابة".

وشدد "يتم إيقاف لينوس عن إدارة المباريات لحين خضوعه للتحقيق وتحديد العقوبة الموقعة عليه".

واختتم المصدر تصريحاته "من المتوقع أن تكون العقوبة مغلظة بسبب تكرار اعتراضه على طاقم التحكيم".

وغاب لينوس عن إدارة مباراة الأهلي السابقة أمام المصرية للاتصالات بسبب الإيقاف.

وكان قد تم طرد لينوس خلال مواجهة الأهلي أمام الجزيرة في الدوري بسبب الاعتراض على طاقم التحكيم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة عقب مرور 10 جولات.

ويأتي الأهلي خلف الاتحاد السكندري صاحب الصدارة بـ 20 نقطة.

ويتبقى 4 جولات على ختام مرحلة المجموعة من مسابقة الدوري قبل الانتقال إلى المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب.

كرة سلة الأهلي لينوس جافريل
نرشح لكم
كرة يد - منتخب مصر إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على أنجولا كرة سلة - وائل بدر يتولى قيادة فريق الزمالك كرة يد - إبراهيم المصري: الجيل الحالي لديه رغبة حقيقية في تخليد اسمه كرة طائرة - الاتحاد يعلن جدول مباريات المرحلة النهائية من دوري مرتبط الرجال كرة سلة - رحيل أحمد فوزي عن قيادة فريق الزمالك.. وتحديد البديل كرة يد – منتخب مصر يستهل بطولة إفريقيا بالفوز على الجابون مباشر إفريقيا لليد – مصر (36)-(25) الجابون.. نهاية المباراة بفوز الفراعنة دوري NBA – الإعلان عن اللاعبين لمباراة كل النجوم.. وكيري يظهر للمرة 12
أخر الأخبار
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا 30 دقيقة | الكرة المصرية
5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو 53 دقيقة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الإسماعيلي (1)-(1) المقاولون العرب.. جوووول التعاااادل ساعة | الدوري المصري
كاسيميرو يعلن موعد رحيله عن مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق استعدادا لمواجهة المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521808/مصدر-من-اتحاد-السلة-لـ-في-الجول-مهلة-لمدرب-الأهلي-من-أجل-حضور-التحقيق