مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: مهلة لمدرب الأهلي من أجل حضور التحقيق

منح الاتحاد المصري لكرة السلة مهلة إلى لينوس جافريل المدير الفني لفريق رجال الأهلي لحضور التحقيقات.

ولم يحضر لينوس التحقيق في الموعد المحدد له بسبب المرض.

وكشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "تم منح مهلة لمدرب الأهلي لينوس جافريل للقدوم للتحقيق يوم السبت المقبل".

وأوضح "وذلك بعدما اعتذر عن عدم حضور المعاد المحدد مسبقا بسبب الإصابة".

وشدد "يتم إيقاف لينوس عن إدارة المباريات لحين خضوعه للتحقيق وتحديد العقوبة الموقعة عليه".

واختتم المصدر تصريحاته "من المتوقع أن تكون العقوبة مغلظة بسبب تكرار اعتراضه على طاقم التحكيم".

وغاب لينوس عن إدارة مباراة الأهلي السابقة أمام المصرية للاتصالات بسبب الإيقاف.

وكان قد تم طرد لينوس خلال مواجهة الأهلي أمام الجزيرة في الدوري بسبب الاعتراض على طاقم التحكيم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة عقب مرور 10 جولات.

ويأتي الأهلي خلف الاتحاد السكندري صاحب الصدارة بـ 20 نقطة.

ويتبقى 4 جولات على ختام مرحلة المجموعة من مسابقة الدوري قبل الانتقال إلى المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب.