روسينيور: تشيلسي يشكل خطورة في الكرات الثابتة.. وبالمر لم يشارك كإجراء احترازي

لم يشارك كول بالمر في انتصار تشيلسي على بافوس ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا كإجراء احترازي.

وخطف تشيلسي الانتصار أمام بافوس بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة.

وسجل مويسيس كايسيدو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78.

وقال ليام روسينيور عبر شبكة بي بي سي: "كنت سعيدا للغاية بهدف مويسيس كايسيدو واستحققنا الفوز أمام بافوس، ودائما ما نشكل خطرا في الكرات الثابتة".

وتابع "عندما نلعب ضد دفاع متكتل، يتقدم لاعبو الارتكاز لدينا إلى الأمام، ونأمل أن يواصل كايسيدو تسجيل الأهداف".

وشدد "نحن الآن ضمن المراكز الثمانية الأولى، علينا أن نواصل التركيز على مهمتنا وهي الفوز بأكبر عدد من المباريات، وأنا متحمس جدا لمستقبل هذا النادي".

واختتم روسينيور تصريحاته "كول بالمر لم يشارك كإجراء احترازي بعد شعوره بألم طفيف خلال مباراة برينتفورد، ولا أريد المخاطرة بأي لاعب في هذه المرحلة".

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 13 نقطة في المركز الثامن بين الفرق المتأهلة لثمن النهائي مباشرة قبل جولة من الختام.

وتتساوى 8 فرق برصيد 13 نقطة بينما فارق الأهداف لتشيلسي على حساب كل من برشلونة ولشبونة ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وأتالانتا.

ويحل تشيلسي ضيفا على نابولي في الجولة الختامية يوم الأربعاء المقبل.