تقييم صلاح أمام مارسيليا من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك أولمبيك مارسيليا في المباراة التي شهدت عودته لصفوف الفريق، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول أمام مضيفه مارسيليا بنتيجة 3-0 في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام مارسيليا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان دومينيك سوبوسلاي صاحب الهدف الأول بمتوسط تقييم بلغ 8.4 درجة.

عاد محمد صلاح قائد منتخب مصر يوم الثلاثاء إلى صفوف ناديه ليفربول.

وانتهت مهمة صلاح مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الحصول على المركز الرابع.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 422 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 114 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

