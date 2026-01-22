سلوت: صلاح محترف من الطراز الرفيع.. لم نكن محظوظين كثيرا هذا الموسم

أشاد أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول بأداء لاعبيه أمام مارسيليا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

واقترب ليفربول خطوة من التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على مارسيليا في ملعب فيلودروم بنتيجة 3-0.

وقال سلوت عن صلاح عبر شبكة سكاي سبورت: "صلاح لاعب محترف من الطراز الرفيع، وهو يعرف زملائه في الفريق ويعرف كيف نريد أن نلعب، وهذا يدل على مدى احترافيته".

وتابع "بعد غياب صلاح لمدة شهر مع فريق آخر، كان جاهزا تماما للعب 90 دقيقة معنا وكان قريبا من تسجيل هدف، وعادة ما يكون هذا هاما بالنسبة له".

وأوضح "لم يسجل صلاح أمام مارسيليا لكن ذلك لم يؤثر علينا، لأننا سجلنا ثلاثة أهداف".

بينما أرني سلوت عبر قناة TNT Sports: "كان من الممكن أن تكون مباراة مارسيليا صعبة بسبب جماهيرهم، وجودة لاعبيهم ومدربهم".

وأوضح "كان علينا أن نكون في قمة مستوانا وقد كنا ذلك بالفعل، وكنا إيجابيين للغاية في الاستحواذ على الكرة، سجلنا ثلاثة أهداف وسيكون الجميع أكثر إيجابية من لو صنعنا خمس فرص وسجلنا هدفا واحدا".

وشدد "في آخر 13 مباراة لم نخسر فيها ولم نتأخر سوى 54 دقيقة، أتيحت لنا العديد من الفرص أمام مارسيليا ونستحق النتيجة التي حصلنا عليها، ولم نكن محظوظين في الكثير من الأحيان هذا الموسم".

وتابع "سبب عدم ثبات أدائنا يعود إلى أن اللعب المفتوح يختلف تماما عن اللعب ضد دفاعات متماسكة، ولا يمكن مقارنة ذلك بمباراة مارسيليا".

واختتم سلوت تصريحاته "لدينا ثلاثة لاعبين مصابين وفيريقنا ليس بحجم الفرق المنافسة، لذلك نتمنى التأهل المباشر لثمن النهائي لتجنب خوض مباريات أخرى".

ورفع ليفربول رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع من 7 جولات قبل أن يستضيف كاراباخ الأذربيجاني في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.

فيما سيحل مارسيليا صاحب المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط ضيفا على كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأخيرة.

وتلقى مارسيليا الخسارة رقم 100 في المسابقات الأوروبية تاريخيا خلال 280 مباراة.

وأصبح سوبوسلاي أول لاعب يسجل هدفا من ركلة ثابتة لليفربول في دوري الأبطال منذ ترينت ألكسندر أرنولد في موسم 2022-23.