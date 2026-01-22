فان دايك: من الصعب دائما اللعب ضد فرق دي زيربي.. ولا أعلم من ينشر الشائعات

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن سعادته بتحقيق الفوز على مارسيليا وشدد على صعوبة اللقاء.

واقترب ليفربول خطوة من التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على مارسيليا في ملعب فيلودروم بنتيجة 3-0.

وقال فان دايك عبر قناة TNT Sports: "حققنا فوزا رائعا والآن نتطلع للمباراة المقبلة، أنا فخور جدا ولا أستهين بهذه الإنجازات".

وكشف "من الصعب دائما اللعب ضد فريق دي زيربي، لأنهم إذا لم تكن هجوميا جيدا سيتمكنون من بناء الهجمات بسهولة".

وأوضح "هم يواصلون اللعب ويخاطرون واستغللنا المساحات بشكل جيد وأعتقد أن الأداء كان جيدا".

وشدد فان دايك "التركيز الكام الآن على التعافي ثم مواجهة بورنموث، هم فريق يصعب هزيمته وعلينا أن نكون على أتم استعداد".

واختتم فان دايك تصريحاته "لا أعلم من نشر شائعات عقدي اجتماعا عقب مباراة بيرنلي، لم أذكر ذلك ولا أعرف من أين أتت هذه المعلومات المضللة".

ورفع ليفربول رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع من 7 جولات قبل أن يستضيف كاراباخ الأذربيجاني في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.

فيما سيحل مارسيليا صاحب المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط ضيفا على كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأخيرة.

وتلقى مارسيليا الخسارة رقم 100 في المسابقات الأوروبية تاريخيا خلال 280 مباراة.

وأصبح سوبوسلاي أول لاعب يسجل هدفا من ركلة ثابتة لليفربول في دوري الأبطال منذ ترينت ألكسندر أرنولد في موسم 2022-23.