تقرير: الأهلي في مفاوضات أولية مع بقرار مهاجم دينامو زغرب

الخميس، 22 يناير 2026 - 10:37

كتب : FilGoal

منصف بقرار

تواصل النادي الأهلي مع الجزائري منصف بقرار مهاجم دينامو زغرب الكرواتي لبحث إمكانية ضم اللاعب.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف موقع SVFootball أن الأهلي قد تواصل مع اللاعب الجزائري منصف بقرار مهاجم دينامو زغرب الكرواتي لبحث إمكانية ضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم بقرار إلى دينامو زغرب في الصيف الماضي من نيويورك سيتي الأمريكي مقابل مليون يورو.

ويرتبط بقرار بتعاقد مع دينامو زغرب حتى صيف 2028.

وخاض بقرار هذا الموسم 20 مباراة مع دينامو زغرب وسجل 9 أهداف وصنع 3 آخرين.

ونجح في الدوري الأوروبي من تسجيل هدف وصناعة آخر خلال 5 مباريات، بينما سجل خمسة أهداف وصنع هدفين في 14 مباراة بالدوري وأخيرا سجل هاتريك بمشاركته الوحيدة في الكأس.

ويبلغ بقرار من العمر 25 عاما وسبق له اللعب بصفوف وفاق سطيف قبل أن تبدأ رحلته الاحترافية في صيف 2022.

وأتم الأهلي تعاقده مع كل من عمرو الجزار ومروان عثمان وأحمد عيد بشكل رسمي حتى الآن.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن تعاقده مع المغربي يوسف بلعمري اليوم الخميس.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

الأهلي دينامو زغرب منصف بقرار
