لاعب ليفربول السابق: خطة سلوت أمام مارسيليا تجعل صلاح أكثر نشاطا وخطورة

أشاد ستيفن وارنوك لاعب ليفربول السابق بطريقة لعب أرني سلوت أمام مارسيليا لأنها تمنح صلاح فرصة للظهور بشكل أفضل.

واقترب ليفربول خطوة من التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على مارسيليا في ملعب فيلودروم بنتيجة 3-0.

وقال ستيفن وارنوك عبر شبكة بي بي سي: "تأقلم صلاح بسلاسة مع خطة ليفربول 4-2-2-2 لتحقيق أفضل أداء منه".

وأوضح "يحتاج فقط إلى الاستمرارية والثبات، وأعتقد أن سلوت سيستخدمه بهذه الطريقة لأنها تخفف عنه عبء التراجع الدفاعي".

وتابع "تلك الخطة تجعل صلاح أكثر نشاطا وخطورة عندما لا يركض كثيرا مثلما شاهدناه أمام مارسيليا، وأتيحت له فرصتان ذهبيتان كان بإمكانه استغلالهما بشكل أفضل".

واختتم وارنوك تصريحاته "أعتقد أنه في مباراة برايتون في ديسمبر لعب سلوت بطريقة مشابهة لمواجهة مارسيليا، ولعب صلاح بجانب إيكيتيكي أيضا ونجح الأمر بامتياز".

ورفع ليفربول رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع من 7 جولات قبل أن يستضيف كاراباخ الأذربيجاني في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.

فيما سيحل مارسيليا صاحب المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط ضيفا على كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأخيرة.

وتلقى مارسيليا الخسارة رقم 100 في المسابقات الأوروبية تاريخيا خلال 280 مباراة.

وأصبح سوبوسلاي أول لاعب يسجل هدفا من ركلة ثابتة لليفربول في دوري الأبطال منذ ترينت ألكسندر أرنولد في موسم 2022-23.