مواعيد مباريات الخميس 22 يناير 2026.. ثلاث مواجهات بالدوري ومنتخب اليد في إفريقيا

الخميس، 22 يناير 2026 - 10:13

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - طلائع الجيش

يشهد اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026 استمرار منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف حرس الحدود فريق كهرباء الإسماعيلية في تمام الخامسة مساء على استاد المكس.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 2.

بينما يحل غزل المحلة ضيفا على وادي دجلة في نفس التوقيت على استاد السلام.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويستضيف الإسماعيلي فريق المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

أمم إفريقيا لكرة اليد

يلعب منتخب مصر أمام أنجولا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

الدوري السعودي

يحل اتحاد جدة ضيفا على القادسية ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة في السابعة والنصف مساء.

بينما يستضيف الهلال فريق الفيحاء في نفس التوقيت.

وتذاع المباريات عبر قنوات الثمانية السعودية.

الدوري المصري كرة يد
