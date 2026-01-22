أبطال أوروبا - فريقان إلى ثمن النهائي.. وقمة حاسمة و5 هدايا منتظرة في الجولة الأخيرة

انتهت الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن تأهل فريقين رسميا بشكل مباشر إلى ثمن النهائي.

دوري أبطال أوروبا تقام للموسم الثاني بمشاركة 36 فريقا، يخوض كل فريق 8 مباريات، 4 مباريات ذهابا، ومثلهم إيابا.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16.

فيما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الـ16 مباراة فاصلة "ذهابا وإيابا" أمام الفرق من المركز الـ17 حتى الـ24، لتحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة إلى دور الـ16.

يلتقي الفريقان صاحبا المركزين التاسع والعاشر أمام أصحاب المراكز 23، و24، وكذلك يلتقي صاحبا المركزين الـ11، و12 أمام المراكز 21، و22، وهكذا.

أما الفرق من المراكز الـ25 حتى 36 فتودع البطولة من مرحلة الدوري دون الانتقال لأي بطولة أوروبية أخرى.

وحسمت فرق أرسنال وبايرن ميونيخ تأهلهم مباشرة إلى دور الـ16 دون النظر لنتائج مباريات الجولة الأخيرة.

وتكفي فرق ريال مدريد، وليفربول، وتوتنام الفوز في الجولة المقبلة لضمان التأهل رسميا إلى دور الـ16 دون النظر لنتائج المباريات الأخرى.

وهناك منافسة بين 7 فرق تمتلك 13 نقطة من أجل خطف المقاعد الثلاثة المتبقية، وهم: باريس سان جيرمان - نيوكاسل - تشيلسي - برشلونة - سبورتنج لشبونة - مانشستر سيتي - أتليتكو مدريد

وتشهد الجولة الأخيرة مباراة حاسمة بين باريس سان جيرمان ونيوكاسل، حيث يحسم الفائز منهما التأهل المباشر، أما في حالة تعادلهما فقد تقودهما النتيجة إلى ملحق دور الـ16.

أما بقية الفرق الخمسة التي تمتلك 13 نقطة، فتواجه فرق مازالت تملك أمل المنافسة في الصعود لملحق دور الـ16، وهم نابولي (8 نقاط) - كوبنهاجن (8 نقاط) - أتلتيك بلباو (8 نقاط) - جالاتا سراي (10 نقاط) - بودو جليمت (6 نقاط).

وبالتالي قد تقدم الفرق الكبرى هدايا للفرق التي تملك أملا ضعيفا للدخول ضمن الـ24 المراكز الأولى.

وودعت فرق أينتراخت فرانكفورت، وسلافيا براج، وفياريال، وكايرات ألماتي رسميا دوري الأبطال، حيث تخوض مواجهات تحصيل حاصل في الجولة الأخيرة.

ويأتي الترتيب قبل الجولة الأخيرة كالتالي:

أرسنال 21 نقطة

بايرن ميونيخ 18 نقطة

ريال مدريد/ ليفربول 15 نقطة

توتنام 14 نقطة

باريس سان جيرمان/ نيوكاسل/ تشيلسي/ برشلونة/ سبورتنج لشبونة / مانشستر سيتي/ أتليتكو مدريد 13 نقطة

إنتر/ يوفنتوس 12 نقطة

بروسيا دورتموند 11 نقطة

جالاتا سراي / كارباج أجدام 10 نقاط

مارسيليا / ليفركوزن / موناكو 9 نقاط

أيندهوفن/ أتلتيك بلباو/ أولمبياكوس/ نابولي / كوبنهاجن 8 نقاط

كلوب بروج 7 نقاط

بودو جليمت / بنفيكا / بافوس / سان جيلواز/ أياكس 6 نقاط

أينتراخت فرانكفورت 4 نقاط

سلافيا براج 3 نقاط

فياريال / كايرات ألماتي 1 نقطة

مباريات الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل:

أتلتيك بلباو × سبورتنج لشبونة

ليفربول × كارباج أجدام

برشلونة × كوبنهاجن

موناكو × يوفنتوس

أياكس × أولمبياكوس

باريس سان جيرمان × نيوكاسل

بروسيا دورتموند × إنتر

نابولي × تشيلي

أينتراخت فرانفكورت × توتنام

أتلتيك بلباو × بودو جليمت

ليفركوزن × فياريال

أرسنال × كايرات

بافوس × سلافيا براج

مانشستر سيتي × جالاتا سراي

كلوب بروج × مارسيليا

بنفيكا × ريال مدريد