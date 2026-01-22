الهلال يعلن إصابة ياسين بونو مع منتخب المغرب

أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق خلال التدريبات استعدادا لمواجهة الفيحاء.

ياسين بونو النادي : الهلال الهلال

ويستضيف الهلال فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري السعودي.

وكشف الهلال عن تعرض ياسين بونو للإصابة في عضلة الفخذ الأمامية خلال مشاركته مع منتخب المغرب في أمم إفريقيا.

وأشار تقرير الهلال إلى أن بونو يخضع لفحص طبي لتحديد تطورات الإصابة خلال الفترة المقبلة.

كما لم يشارك يوسف أكتشيشيك في المران بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة.

بينما واصل سالم الدوسري برنامجه العلاجي والتأهيلي إضافة إلى عدد من تدريبات اللياقة باستخدام الكرة.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

ونجح الهلال في تحقيق 12 انتصار على التوالي في مسابقة الدوري.

وكان النصر قد تغلب على ضمك أمس الأربعاء ضمن منافسات نفس الجولة.