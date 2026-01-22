أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يحسم تأهله لثمن النهائي.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي

الخميس، 22 يناير 2026 - 00:17

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

حسم بايرن ميونيخ تأهله المباشر إلى ثمن نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الختامية.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على رويال يونيون البلجيكي بهدفين دون مقابل.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني ليحسم بطاقة التأهل لثمن النهائي مباشرة رفقة أرسنال.

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - برشلونة يقترب من التأهل المباشر لثمن النهائي برباعية أمام سلافيا براج أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا أبطال أوروبا - سقوط قاتل لـ سان جيرمان.. وتوتنام يقترب من التأهل مباشرة لثمن النهائي أبطال أوروبا - فوز تاريخي.. مانشستر سيتي يسقط أمام بودو جليمت بثلاثية

وسجل هاري كين ثنائية بايرن ميونيخ في الدقيقتين 52 و55، وكان الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وأهدر هاري كين فرصة تسجيل الهاتريك في الدقيقة 81 عندما أهدر ركلة جزاء أخرى.

وتجمد رصيد رويال يونيون عند 6 نقاط في المركز الـ 31 بالترتيب ليتأزم موقفه قبل الجولة الختامية.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على أيندهوفن في الجولة الختامية يوم الأربعاء المقبل، بينما يستضيف رويال يونيون فريق أتالانتا.

يوفنتوس 2-0 بنفيكا

حقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي بعد التغلب على بنفيكا بهدفين دون مقابل في الجولة السابعة.

وسجل خيفرين تورام الهدف الأول في الدقيقة 55 قبل أن يضيف ويستون ماكين الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وأهدر بافيليديس ركلة الجزاء لبنفيكا في الدقيقة 81 ليهدر فرصة تقليص الفارق.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 6 نقاط في المركز الـ 29.

ويلعب يوفنتوس مباراته الختامية أمام موناكو يوم الأربعاء المقبل.

تشيلسي 1-0 بافوس

خطف تشيلسي الانتصار أمام بافوس بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة.

وسجل مويسيس كايسيدو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 13 نقطة في المركز الثامن بين الفرق المتأهلة لثمن النهائي مباشرة قبل جولة من الختام.

وتتساوى 8 فرق برصيد 13 نقطة بينما فارق الأهداف لتشيلسي على حساب كل من برشلونة ولشبونة ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وأتالانتا.

ويحل تشيلسي ضيفا على نابولي في الجولة الختامية يوم الأربعاء المقبل.

نيوكاسل 3-0 أيندهوفن

حافظ يوفنتوس على مقعده في المركز السابع ضمن الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن النهائي قبل الجولة الختامية بعد التغلب على أيندهوفن بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع قبل جولة من الختام.

ويلعب نيوكاسل مباراته المقبلة أمام باريس سان جيرمان صاحب المركز السادس بنفس العدد من النقاط.

دوري أبطال أوروبا يوفنتوس بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أبطال أوروبا - فريقان إلى ثمن النهائي.. وقمة حاسمة و5 هدايا منتظرة في الجولة الأخيرة أبطال أوروبا - برشلونة يقترب من التأهل المباشر لثمن النهائي برباعية أمام سلافيا براج أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا انتهت في أبطال أوروبا - سلافيا براج (2)-(4) برشلونة انتهت أبطال أوروبا - مارسيليا (0)-(3) ليفربول.. فوز الريدز تشكيل برشلونة - بردغجي يعوض غياب لامال.. ورافينيا أساسي أمام سلافيا براج في دوري الأبطال تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد مارسيليا في أبطال أوروبا "أقل ما يمكننا فعله".. قادة مانشستر سيتي يعلنون تعويض مشجعي مباراة بودو جليمت
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - فريقان إلى ثمن النهائي.. وقمة حاسمة و5 هدايا منتظرة في الجولة الأخيرة 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم فاخوري موهبة الأردن 5 ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن إصابة ياسين بونو مع منتخب المغرب 5 ساعة | سعودي في الجول
أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يحسم تأهله لثمن النهائي.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - برشلونة يقترب من التأهل المباشر لثمن النهائي برباعية أمام سلافيا براج 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عبد الناصر محمد لـ في الجول: نرغب في استمرار سيف جعفر ولكن 6 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام الدوليين استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521795/أبطال-أوروبا-بايرن-ميونيخ-يحسم-تأهله-لثمن-النهائي-ويوفنتوس-يحقق-انتصاره-الثالث-على-التوالي