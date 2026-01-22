أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يحسم تأهله لثمن النهائي.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي

حسم بايرن ميونيخ تأهله المباشر إلى ثمن نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الختامية.

ونجح بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز على رويال يونيون البلجيكي بهدفين دون مقابل.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني ليحسم بطاقة التأهل لثمن النهائي مباشرة رفقة أرسنال.

وسجل هاري كين ثنائية بايرن ميونيخ في الدقيقتين 52 و55، وكان الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وأهدر هاري كين فرصة تسجيل الهاتريك في الدقيقة 81 عندما أهدر ركلة جزاء أخرى.

وتجمد رصيد رويال يونيون عند 6 نقاط في المركز الـ 31 بالترتيب ليتأزم موقفه قبل الجولة الختامية.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على أيندهوفن في الجولة الختامية يوم الأربعاء المقبل، بينما يستضيف رويال يونيون فريق أتالانتا.

يوفنتوس 2-0 بنفيكا

حقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي بعد التغلب على بنفيكا بهدفين دون مقابل في الجولة السابعة.

وسجل خيفرين تورام الهدف الأول في الدقيقة 55 قبل أن يضيف ويستون ماكين الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وأهدر بافيليديس ركلة الجزاء لبنفيكا في الدقيقة 81 ليهدر فرصة تقليص الفارق.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 6 نقاط في المركز الـ 29.

ويلعب يوفنتوس مباراته الختامية أمام موناكو يوم الأربعاء المقبل.

وستون مكيني يضيف الهدف الثاني ليوفنتوس في شباك بنفيكا #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/1JHwiFPOKY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2026

تشيلسي 1-0 بافوس

خطف تشيلسي الانتصار أمام بافوس بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة.

وسجل مويسيس كايسيدو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 13 نقطة في المركز الثامن بين الفرق المتأهلة لثمن النهائي مباشرة قبل جولة من الختام.

وتتساوى 8 فرق برصيد 13 نقطة بينما فارق الأهداف لتشيلسي على حساب كل من برشلونة ولشبونة ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وأتالانتا.

ويحل تشيلسي ضيفا على نابولي في الجولة الختامية يوم الأربعاء المقبل.

نيوكاسل 3-0 أيندهوفن

حافظ يوفنتوس على مقعده في المركز السابع ضمن الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن النهائي قبل الجولة الختامية بعد التغلب على أيندهوفن بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع قبل جولة من الختام.

ويلعب نيوكاسل مباراته المقبلة أمام باريس سان جيرمان صاحب المركز السادس بنفس العدد من النقاط.