أبطال أوروبا - برشلونة يقترب من التأهل المباشر لثمن النهائي برباعية أمام سلافيا براج

ارتقى برشلونة الإسباني 6 مراكز في جدول ترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على حساب سلافيا براج على ملعب الأخير، في الجولة السابعة.

برشلونة تجاوز بطل التشيك بنتيجة 4-2 ليحقق الفريق الكاتالوني فوزه الرابع في مرحلة الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد سلافيا براج عند 3 نقاط ليودع رسميا مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة في الجولة المقبلة أمام كوبنهاجن الدنماركي على ملعب كامب نو الأسبوع المقبل.

وضمن برشلونة التأهل إلى دور الـ16، ولكن يحتاج إلى الفوز في الجولة المقبلة من التأهل مباشرة دون خوض الملحق.

ويتعادل مع برشلونة في عدد النقاط الـ 13، مع 7 فرق أخرى.

فيما يلاقي سلافيا براج فريق بافوس في مواجهة تحصيل حاصل.

أحرز رباعية برشلونة فيرمين لوبيز هدفين في الدقيقتين 33، و41، وداني أولمو في الدقيقة 63، وليفاندوفسكي في الدقيقة 70.

فيما سجل ثنائية سلافيا براج فاسيل كوشي في الدقيقة 10، وليفاندوفسكي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44.

تشكيل برشلونة

جوان جارسيا - أليخاندرو بالدي - جيرارد مارتن - إريك جارسيا - جول كوندي - فيرمين لوبيز - بيدري - فرينكي دي يونج - روني بردغجي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

تفاصيل المباراة

بدأ المباراة بهدف مبكر لسلافيا براج في الدقيقة العاشرة عن طريق فاسيل كوشي بعد متابعة لركنية ليسكنها شباك الفريق الكاتالوني.

ونجح فيرمين لوبيز في إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 33 بعد تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لحارس سلافيا براج.

وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 41 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقة، حصل أصحاب الأرض على ركنية، ليحولها ليفاندوفسكي بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة في إحراز التقدم مبكرا، وبالفعل سدد بيدري في الدقيقة الأولى ولكن تصدى الحارس.

وألغى الحكم هدفا لبرشلونة في الدقيقة 50 بسبب وقوع ليفاندوفسكي في مصيدة التسلل.

وخرج بيدري في الدقيقة 60 بسبب الإصابة ليحل داني أولمو بدلا منه.

ومن اللمسة الأولى نجح أولمو في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63 بهدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء من اللمسة الأولى بعد نزوله.

داني أولمو يضيف الهدف الثالث لبرشلونة ويضع الفريق في المقدمة #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/ldnSde5SHo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2026

أجرى بعدها هانز فليك تبديلا آخر لبرشلونة بنزول ماركوس راشفورد بدلا من روني بروغجي

وبالفعل، نجح ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 70 بعد كرة عرضية من راشفورد، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 4-2.