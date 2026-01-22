أبطال أوروبا - برشلونة يقترب من التأهل المباشر لثمن النهائي برباعية أمام سلافيا براج

الخميس، 22 يناير 2026 - 00:12

كتب : FilGoal

برشلونة

ارتقى برشلونة الإسباني 6 مراكز في جدول ترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على حساب سلافيا براج على ملعب الأخير، في الجولة السابعة.

برشلونة تجاوز بطل التشيك بنتيجة 4-2 ليحقق الفريق الكاتالوني فوزه الرابع في مرحلة الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد سلافيا براج عند 3 نقاط ليودع رسميا مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
سبورت: برشلونة يخطط لضم ألفاريز في الصيف تشكيل برشلونة - بردغجي يعوض غياب لامال.. ورافينيا أساسي أمام سلافيا براج في دوري الأبطال سبورت: تمت.. برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم

ويلتقي برشلونة في الجولة المقبلة أمام كوبنهاجن الدنماركي على ملعب كامب نو الأسبوع المقبل.

وضمن برشلونة التأهل إلى دور الـ16، ولكن يحتاج إلى الفوز في الجولة المقبلة من التأهل مباشرة دون خوض الملحق.

ويتعادل مع برشلونة في عدد النقاط الـ 13، مع 7 فرق أخرى.

فيما يلاقي سلافيا براج فريق بافوس في مواجهة تحصيل حاصل.

أحرز رباعية برشلونة فيرمين لوبيز هدفين في الدقيقتين 33، و41، وداني أولمو في الدقيقة 63، وليفاندوفسكي في الدقيقة 70.

فيما سجل ثنائية سلافيا براج فاسيل كوشي في الدقيقة 10، وليفاندوفسكي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44.

تشكيل برشلونة

جوان جارسيا - أليخاندرو بالدي - جيرارد مارتن - إريك جارسيا - جول كوندي - فيرمين لوبيز - بيدري - فرينكي دي يونج - روني بردغجي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

تفاصيل المباراة

بدأ المباراة بهدف مبكر لسلافيا براج في الدقيقة العاشرة عن طريق فاسيل كوشي بعد متابعة لركنية ليسكنها شباك الفريق الكاتالوني.

ونجح فيرمين لوبيز في إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 33 بعد تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لحارس سلافيا براج.

وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 41 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقة، حصل أصحاب الأرض على ركنية، ليحولها ليفاندوفسكي بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة في إحراز التقدم مبكرا، وبالفعل سدد بيدري في الدقيقة الأولى ولكن تصدى الحارس.

وألغى الحكم هدفا لبرشلونة في الدقيقة 50 بسبب وقوع ليفاندوفسكي في مصيدة التسلل.

وخرج بيدري في الدقيقة 60 بسبب الإصابة ليحل داني أولمو بدلا منه.

ومن اللمسة الأولى نجح أولمو في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 63 بهدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء من اللمسة الأولى بعد نزوله.

أجرى بعدها هانز فليك تبديلا آخر لبرشلونة بنزول ماركوس راشفورد بدلا من روني بروغجي

وبالفعل، نجح ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 70 بعد كرة عرضية من راشفورد، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 4-2.

برشلونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - إعادة درامية بين ريال مدريد وبنفيكا انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا برناردو سيلفا: سعداء للغاية بتجنب خوض ملحق دور الـ16 لهذه الأسباب سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج جوارديولا يشيد بأداء مرموش.. ويكشف ما دار أثناء لحظات لقاء بنفيكا وريال مدريد الأخيرة تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية 39 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب رونالدو.. النصر يتصدر الدوري مؤقتا بالفوز على الرياض 44 دقيقة | سعودي في الجول
أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان 45 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف 53 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: 3 مرشحين لخلافة جوارديولا في حالة رحيله عن مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
كونتي: نتحدث عن كثرة المباريات في الموسم لكن لا أحد يفعل شيئا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/521794/أبطال-أوروبا-برشلونة-يقترب-من-التأهل-المباشر-لثمن-النهائي-برباعية-أمام-سلافيا-براج