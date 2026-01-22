أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا

الخميس، 22 يناير 2026 - 00:09

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي - ليفربول

اقترب ليفربول خطوة من التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على مارسيليا في ملعب فيلودروم بنتيجة 3-0.

سجل ثلاثية الريدز كل من دومينيك سوبوسلاي وخيرمينو رولي (عكسي) وكودي جاكبو.

ورفع ليفربول رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع من 7 جولات قبل أن يستضيف كاراباخ الأذربيجاني في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.

فيما سيحل مارسيليا صاحب المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط ضيفا على كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأخيرة.

وتلقى مارسيليا الخسارة رقم 100 في المسابقات الأوروبية تاريخيا خلال 280 مباراة.

وأصبح سوبوسلاي أول لاعب يسجل هدفا من ركلة ثابتة لليفربول في دوري الأبطال منذ ترينت ألكسندر أرنولد في موسم 2022-23.

التشكيل

تواجد محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

Image

وصف المباراة

حاول أصحاب الأرض تهديد مرمى ليفربول لكن عرضية أرضية مرت من أمام أقدام بيبر هويبيرج في يد أليسون بسهولة في الدقيقة 11.

وجاء تهديد من الريدز بتسديدة أرضية من أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 20 مرت بجوار القائم.

وسجل هوجو إيكيتيكي الهدف الأول لكن ألغي الهدف سريعا بداعي التسلل في الدقيقة 23.

وحاول صلاح بتسديدة من لمسة واحدة بعد عرضية متقنة أن يسجل الأول لكن كرته علت العارضة.

وأنهى دومينيك سوبوسلاي الشوط الأول بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة سددها أرضية لم يستطع الحارس التصدي لها ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني تصدى أليسون لتسديدة ماسون جرينوود وحول كرته لركنية في الدقيقة 50.

ومنعت العارضة فرصة محققة لإيكيتيكي في الدقيقة 59 بعد بينية من سوبوسلاي.

وأهدر حامد تراوري فرصة التعادل في الدقيقة 60 بتسديدة من لمسة واحدة علت العارضة.

وفي الدقيقة 72 ضاعف جيريمي فريمبونج تقدم الريدز بالهدف الثاني بعد توغل من الجهة اليمنى وعرضية أرضية ارتطمت بقدم الحارس رولي وتهادت في الشباك.

وأضاع صلاح فرصة التسجيل مع ليفربول عقب العودة مباشرة من انفراد تام إذ سدد كرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 82.

ومنع أليسون فرصة تقليص الفارق من أوباميانج في الدقيقة 90.

واختتم كودي جاكبو الثلاثية بهدف في الدقيقة 90+3 سرعان ما أطلق بعدها الحكم صافرة نهايته معلنا فوز الريدز.

ليفربول مارسيليا أبطال أوروبا
