عبد الناصر محمد لـ في الجول: نرغب في استمرار سيف جعفر ولكن

شدد عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك على رغبة النادي في استمرار سيف جعفر ضمن صفوف الفريق.

وقال مدير الكرة في الزمالك لـ FilGoal.com: "نرغب في استمرار سيف جعفر لاعب وسط الفريق ضمن صفوف الأبيض في الفترة المقبلة".

وأضاف "في حال وصول عرض مناسب للاعب يليق به ويلبي رغبات النادي، فإدارة الكرة لن تقف حجر عثرة أمام مستقبله".

وأتم "وسيتم حسم الأمر بالتشاور بين مجلس الإدارة وجون إدوارد المدير الرياضي بعد موافقة المدير الفني".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك استقر على إعارة سيف جعفر في الانتقالات الشتوية الجارية، ومنح اللاعب حرية اختيار النادي الذي سينتقل إليه.

ويعد نادي البنك الأهلي الذي يقوده أيمن الرمادي مدرب الزمالك السابق، من أبرز المهتمين بضم سيف فاروق جعفر.

وبدأ سيف مسيرته من قطاع الناشئين بالزمالك وسبق له الخروج على سبيل الإعارة لسموحة في عام 2020.

ولعب سيف 35 مباراة سابقة مع الزمالك سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين قبل أن ينتقل إلى بيراميدز.

وعاد سيف للزمالك بعد 6 أشهر من رحيله إلى بيراميدز في صفقة مجانية في الصيف قبل الماضي.

وبشكل عام خاض سيف جعفر 70 مباراة مع الزمالك وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.