مران الأهلي - انتظام الدوليين استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

انتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لاستئناف منافسات الفريق.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق اليوم الأربعاء بعد نهاية مشوارهم بمعسكر منتخب مصر.

إذ انتظم كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأحمد عيد ومحمود تريزيجيه ومروان عطية وأحمد زيزو وإمام عاشور.

وكان قد انتظم كل من محمد بن رمضان وأليو ديانج من قبل.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏