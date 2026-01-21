فوت ميركاتو: يوفنتوس يقترب من ضم يوسف النصيري

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 23:41

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - فنربخشة

توصل المغربي يوسف النصيري مهاجم فنربشخة التركي، لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي للانضمام لفريق السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

النصيري الذي أنهى للتو مشاركته مع منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية عادل لفريقه فنربشخة للانضمام لتدريبات الفريق التركي.

وبحسب فوت ميركاتو، توصل النصيري لاتفاق مع يوفنتوس للانضمام لفريق.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن المفاوضات بين الناديين تشهد تقدما ملحوظا لإتمام صفقة انتقال المهاجم المغربي.

ويبحث يوفنتوس عن مهاجم في ظل عدم تقديم لويس أوبيندا وجوناثان ديفيد الأداء المأمول منهما منذ سبتمبر الماضي.

وسجل النصيري 7 أهداف في 15 مباراة بالدوري التركي هذا الموسم.

فيما سجل 20 هدفا في 34 مباراة بالموسم الماضي.

ولعب النصيري صاحب الـ28 عاما لأندية مالاجا، وليجانيس، وإشبيلية الإسبانيين قبل الانتقال إلى فنربشخة التركي.

