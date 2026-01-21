سموحة يتخطي فاركو بثنائية في الدوري
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 23:35
كتب : FilGoal
حقق سموحة الانتصار بنتيجة 2-0 على فاركو في الجولة 15 من الدوري المصري.
سجل لسموحة كل من خالد الغندور ومحمد مصطفى.
وتقدم سموحة في الدقيقة 45+7 بهدف من خالد الغندور من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني أضاف محمد مصطفى برأسية الهدف الثاني في الدقيقة 69.
ورفع الفوز رصيد سموحة لـ 19 من 13 مباراة في المركز التاسع.
فيما توقف رصيد فاركو عند 12 نقطة في 14 مباراة.
وسيلتقي سموحة مع إنبي في الجولة المقبلة، فيما يستضيف فاركو على ملعبه زد.
video:1
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم فاخوري موهبة الأردن عبد الناصر محمد لـ في الجول: نرغب في استمرار سيف جعفر ولكن مران الأهلي - انتظام الدوليين استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز مصدر من الأهلي لـ في الجول: البحث عن إعارة بن رمضان شائعات غير صحيحة خبر في الجول - سموحة يضم هشام عادل في صفقة انتقال حر الأهلي يكشف موقف بنشرقي من مواجهة يانج أفريكانز خبر في الجول - جلسة بين مسؤولي الأهلي وبتروجت لحسم صفقة هادي رياض خبر في الجول - بدر حامد يعتذر عن عدم الاستمرار مع الزمالك.. ويتفق مع الاتحاد الليبي