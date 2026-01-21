سموحة يتخطي فاركو بثنائية في الدوري

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 23:35

كتب : FilGoal

زد - سموحة

حقق سموحة الانتصار بنتيجة 2-0 على فاركو في الجولة 15 من الدوري المصري.

سجل لسموحة كل من خالد الغندور ومحمد مصطفى.

وتقدم سموحة في الدقيقة 45+7 بهدف من خالد الغندور من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد مصطفى برأسية الهدف الثاني في الدقيقة 69.

ورفع الفوز رصيد سموحة لـ 19 من 13 مباراة في المركز التاسع.

فيما توقف رصيد فاركو عند 12 نقطة في 14 مباراة.

وسيلتقي سموحة مع إنبي في الجولة المقبلة، فيما يستضيف فاركو على ملعبه زد.

