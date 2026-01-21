مصدر من الأهلي لـ في الجول: البحث عن إعارة بن رمضان شائعات غير صحيحة

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 23:34

كتب : FilGoal

محمد بن رمضان - الأهلي

لا ينوي الأهلي إعارة محمد بن رمضان لاعب الفريق من أجل توفير مكان للاعب أجنبي.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح الأنباء المتداولة بشأن التفكير في خروج محمد بن رمضان على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية".

وشدد "يعد بن رمضان من أبرز العناصر الرئيسية في فريق الأهلي ولا نية للتفريط فيه كما يشاع".

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

